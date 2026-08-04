هونەری

نەجمەدین غوڵامی: نوێترین بەرهەمم بە ناوی "تەمەن" پەیامێکە بۆ قبووڵکردنی پیری

کوردستان بەرهەمی نوێی گۆڕانی

نەجمەدین غوڵامی، هونەرمەندی ناسراوی کورد، نوێترین بەرهەمی خۆی بەناوی "تەمەن"، بەشێوەی ڤیدیۆ کلیپ، کە بەرهەمی هونەری ناوەندی زەنێیە بڵاوکردەوە و دەڵێت، "هەوڵم داوە تێکست و ئاواز و ڤیدیۆکلیپەکە بە شێوەیەک بێت کە هەر گوێگر و بینەرێک بتوانێت خۆی لە ناو ئەو چیرۆکەدا ببینێتەوە و هەست بکات ئەم بەرهەمە باس لە ژیانی خۆی دەکات."

ئەمڕۆ سێشەممە، 4ی ئابی 2026، نەجمەدین غوڵامی، هونەرمەندی ناسراوی کورد بە کوردستان24ی راگەیاند، " گۆرانی "تەمەن"، لەسەر هۆنراوەیەکی جوانی مازیار فایەق دروست بووە، منیش ئاوازەکەم بۆ داناوە، هەروەها ئامادەکردن و دابەشکردنی موزیکەکە لەلایەن زامیار نامۆ ئەنجامدراوە و هەوڵم داوە بەرهەمێک پێشکەش بکەم، پەیام و هەستێکی قووڵی مرۆیی بگەیەنم."

گوتیشی، "ناوەڕۆکی تەمەن لەسەر ئەو راستییە بنیات نراوە کە هەموو مرۆڤێک، بێ جیاوازی، لە قۆناخەکانی تەمەندا تێدەپەڕێت و دەگاتە قۆناخی پیری. بۆیە هەوڵم داوە تێکست و ئاواز و ڤیدیۆکلیپەکە بە شێوەیەک بێت کە هەر گوێگر و بینەرێک بتوانێت خۆی لە ناو ئەو چیرۆکەدا ببینێتەوە و هەست بکات ئەم بەرهەمە باس لە ژیانی خۆی دەکات."

نەجمەدین غوڵامی باس لە پەیامی ئەو بەرهەمە نوێیەی دەکات و دەڵێت، "ئەم گۆرانییە پەیامێکی روونی هەیە، ئەویش ئەوەیە پیری نابێت وەک کۆتایی لێی بڕوانرێت، بەڵکو قۆناخێکە پڕ لە ئەزموون، بیرەوەری و دانایی. هەر تەمەنێک جوانی و تایبەتمەندیی خۆی هەیە، و تەمەنی پیریش بە هەموو ئەو ئەزموونانەی کە لەگەڵ خۆیدا هەڵدەگرێت، جوانییەکی جیاوازی هەیە و شایستەی رێز و بایەخدانە."

نەجمەدین غوڵامی ئاماژەی بەوەش دا، "گۆرانی "تەمەن"، جیاوازیی لەگەڵ بەرهەمەکانی پێشووم، تەنیا لە شێوازی ئاوازدانان و میوزیکەکەدایە. رەنگ و هەستی میوزیک بە شێوەیەک هەڵبژێردراوە کە لەگەڵ پەیامی گۆرانییەکە یەک بگرێت و کاریگەرییەکی زیاتر لەسەر گوێگر جێبهێڵێت. راستە پێشتر هونەرمەندانی دیکەش گۆرانییان لەسەر تەمەن گوتووە، بەڵام پێموایە ئەم بەرهەمە، لە رووی شیعر، ئاواز و موزیکەوە، ناسنامە و چێژێکی تایبەتی خۆی هەیە."

نەجمەدین غوڵامی، هونەرمەندی ناسراوی کورد، لە ساڵی 1958 لە گەڕەکی گوڵشەنی شاری سنەی رۆژھەڵاتی کوردستان لەدایکبووە. لە تەمەنی 18 ساڵییەوە لە رێگەی رادیۆی سنە و کرماشانەوە دەستی کردووە بە گۆرانیوتن. نەجمەدین غوڵامی ھەر لە منداڵییەوە خولیای گۆرانیگوتن بووە و لەژێر کاریگەری گۆرانییەکانی باوکی و مامیدا کە ھەردووکیان دەنگخۆشی سەردەمی خۆیان بوون، چووەتە ناو دونیای ھونەرەوە. غوڵامی بەیارمەتی ھونەرمەندی مەزن و کۆچکردووی کورد "عەباسی کەمەندی"،  لە کۆشکی لاوانی سنە یەکەم بەرھەمی خۆی تۆمار کردووە و  تا ئێستا 23 ئەلبوومی بڵاوکردۆتەوە.

 
گەرمیان گلی ,