مارکۆ روبیۆ: ئومێد هەیە بەمزووانە رێککەوتن لەسەر گەرووی هورمز بکرێت

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وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت: پێشکەوتن لە دانوستانەکانی نێوان وڵاتەکەی و ئێران بەدەستهاتووە بە مەبەستی دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز. گوتیشی: ئومێدێکی زۆر هەیە لە داهاتوویەکی نزیکدا بگەنە رێککەوتنی کۆتایی.

سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، لە لێدوانێکدا ئاماژەی بەوە کرد، پێشکەوتنی بەرچاو لە گفتوگۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ مەبەستی دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز بەدەستهاتوون.

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، رایگەیاند: هەرچەندە هێشتا هیچ بڕیار و رێککەوتنێکی کۆتایی و فەرمی لەم بارەیەوە بەدەست نەهاتووە، بەڵام کەشێکی ئەرێنی و ئومێدێکی بەهێز هەیە بۆ ئەوەی لە ئاییندەیەکی زۆر نزیکدا لایەنەکان بگەنە رێککەوتنێکی گشتگیر.