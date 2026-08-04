ترەمپ: دارلین گراهام کاندیدی منە بۆ سێنات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی ئەمریکا پێشوازیی لە دارلین گراهام نۆردۆن، خوشکی سێناتۆری کۆچکردوو لیندزی گراهام کرد و پشتگیریی تەواوی خۆی بۆ کاندیدبوونی بۆ ئەنجوومەنی پیران لە کارۆلینای باشوور راگەیاند.

سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'تروس'، نووسیویەتی: لە کۆشکی سپی پێشوازییم لە دارلین گراهام نۆردۆن، خوشکی سێناتۆری کۆچکردوو لیندزی گراهام کردووە، کە نوێنەرایەتیی ویلایەتی کارۆلینای باشوور دەکات.

ترەمپ ئاماژەی بەوە کردووە، کە دۆستایەتییەکی دێرین لە نێوانیاندا هەیە و دارلین گراهام بە کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر و ناوازە ناوزەد کردووە.

ترەمپ داوای لە دارلین کردووە کە لە پێناو بەرژەوەندیی گشتیی وڵاتدا، خۆی بۆ هەڵبژاردنی بەرایی و تایبەتی پارتی کۆماریخوازەکان بۆ ئەنجوومەنی پیران (سێنات) کاندید بکات، کە بڕیارە لە رۆژی سێشەممە، 11ـی ئابی 2026 بەڕێوەبچێت، دارلینیش داواکەی قبووڵ کردووە.

سەرۆکی ئەمریکا باسی لەوەش کردووە، کە لیندزی گراهام یەکێک بووە لە باشترین سێناتۆرەکان و، خوشکەکەشی هەمان دڵسۆزی و خۆشەویستیی قووڵی بۆ ویلایەتی کارۆلینای باشوور و ئەمریکا هەیە، بۆیە دارلین گونجاوترین بژاردەیە بۆ بەردەوامیدان بە میراتی براکەی.

ترەمپ پشتگیریی تەواو و بێ مەرجی خۆی بۆ دارلین گراهام لەم هەڵبژاردنە تایبەتەدا دووپات کردەوە و رایگەیاند: کە ئەو لە تەواوی ژیانیدا سەرکەوتوو بووە و لە داهاتووشدا هەرگیز هاووڵاتییان بێهیوا ناکات.