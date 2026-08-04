دوای 15 رۆژ لە دەستبەسەرکردنی، قەشە نیهاد لە عەفرین ئازاد کرا

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روانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ رایگەیاند، قەشە نیهاد کە پیاوێکی ئایینیی مەسیحیی خەڵکی عەفرینە، دوای 15 رۆژ لە دەستگیرکردنی لەلایەن دەزگای ئاسایشی گشتییەوە لە زیندانی مەعراتە، بەهۆی هەڵوێست و پۆستەکانی لە سۆشیاڵ میدیا سەبارەت بە پشتگیریی دۆزی کورد، ئازاد کرا و گەڕایەوە نێو کەسوکاری.

سێشەممە 4ی ئابی 2026، رامی عەبدولڕەحمان، بەڕێوەبەری روانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ بە کوردستان24 رایگەیاند ، قەشە نیهاد کە پیاوێکی ئایینیی مەسیحی و خەڵکی عەفرینە ، دوای 15 رۆژ لە دەستگیرکردنی ئازاد کرا. دەستگیرکردنی ئەم پیاوە ئایینییە لە بارودۆخێکدا بوو کە نیگەرانییەکی زۆری لای کەسوکاری و خەڵکی ناوچەکە دروست کردبوو.

قەشە نیهاد کە دانیشتووی بەیرووتی پایتەختی لوبنانە و لە کەنیسەیەکی ئەو شارەدا خزمەت دەکات، 19ی تەممووزی رابردوو بە ئامانجی سەردانی خێزانەکەی گەیشتبووە زێدی خۆی لە عەفرین، بەڵام لەلایەن چەکدارانی دەزگای ئاسایشی گشتییەوە دەستگیر کرا و پەیوەندییەکانی بە تەواوی پچڕان. دواتر بۆ بەشی تاوانە ئەلیکترۆنییەکان برا و پاشان لە زیندانی "مەعراتە" لە عەفرین راگیرا، بێ ئەوەی هیچ روونکردنەوەیەکی فەرمی دەربارەی دۆخی یاسایی بدرێت یان رێگەی پێ بدرێت پەیوەندی بە خێزانەکەیەوە بکات.

دەستگیرکردنی ئەم قەشەیە لەسەر بنەمای بابەت و پۆستەکانی پێشتری بووە لە سۆشیاڵ میدیا کە تێیدا رەخنەی لە گرووپە چەکدارەکانی عەفرین گرتووە، جیا لە هەڵوێستە ئایینی و نەتەوەییەکانی لە پشتگیریی دۆزی کورد کە پێشتر مشتومڕیان نابووەوە. ئازادکردنی قەشە نیهاد کۆتایی بەو نیگەرانییە هێنا کە خێزانەکەی لە چەند رۆژی رابردوودا لەبارەی سەلامەتی و چارەنووسییەوە هەیانبوو، بەوەش دوای تەواوبوونی رێکارەکان گەڕایەوە نێو کەسوکاری.