دابەشبوونی سیناتۆرانی ئەمریکا لەسەر جەنگی ئێران

پێش کاتژمێرێک

لە کاتێکدا وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئاشکرای دەکات واشنتن و تاران لە رێککەوتن بۆ کردنەوەی تەنگەی هورموز نزیکبوونەتەوە، سیناتۆرانی هەردوو پارتی کۆماریخواز و دیموکرات هەڵوێستی جیاوازیان لەسەر بەڕێوەبردنی جەنگەکە دەربڕی؛ کۆماریخوازەکان جەخت لە رێگری لە چەکی ناوەکیی ئێران دەکەنەوە و دیموکراتەکانیش جەنگەکە بە "بێباکانە" وەسف دەکەن.

سێشەممە 4ی ئابی 2026، رۆجەر مارشاڵ، سیناتۆری کۆماریخواز لە ویلایەتی کانزاس، بە رەحیم رەشیدی، بەڕێوەبەری نووسینگەی کوردستان24 لە واشنتن رایگەیاند، پێویستە هەمیشە گەرووی هورمز بە کراوەیی بە رووی کەشتییە بازرگانیدا بمێنێتەوە و ئێران هەرگیز نەبێتە خاوەنی چەکی ناوەکی.

مارشاڵ راگەیاند: "من هەڵوێستم زۆر روونە؛ ئێران ناتوانێت چەکی ناوەکیی هەبێت و پێویستە گەرووی هورمز بە کراوەیی بهێڵینەوە." ئاماژەی بەوەش دا، جەنگەکە پێویستی بە ناردنی هێزی سەربازیی پیادە نییە و رایگەیاند: "هیچ سەربازێکی ئەمریکی ناچێتە سەر خاکی ئێران، بابەتەکە هێندە سادەیە."

هەروەها ریچارد بلومێنتال، سیناتۆری دیموکرات لە ویلایەتی کۆنێتیکت، بە توندی رەخنەی لە شێوازی بەڕێوەبردنی جەنگەکە لە لایەن ئیدارەی ترەمپەوە گرت؛ بلومێنتال ئەم ململانێیەی بە "جەنگێکی بێباکانە و هاندەرانە" وەسف کرد کە بێ ستراتیژییەکی روونی چوونە دەرەوە بەڕێوەدەچێت و تا ئێستا نەیتوانیوە هیچ یەک لە ئامانجەکانی بپێکێت.

سیناتۆرە دیموکراتییەکە بە کوردستان24ـی رایگەیاند: "ئیدارەی ترەمپ ئێستا لە ناو زۆنگاوێکی قووڵدایە، بێ ئەوەی ئەو پاڵپشتییە جەماوەرییەی هەبێت کە پێویستیەتی لە لایەن گەلی ئەمریکاوە."

هەر ئەمڕۆ، سکۆت بێسێنت، وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی "CNBC" رایگەیاند، واشنتن و تاران دەتوانن لە رۆژی سێشەممە یان چوارشەممەدا بگەنە رێککەوتنێک بۆ دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز و مسۆگەرکردنی ئازادیی کەشتیڕانی بۆ کەشتییە بازرگانییەکان.

بێسێنت گوتی: "ئێمە لە گفتوگۆداین لەگەڵ ئێرانییەکان. دەرفەتێکی باش هەیە کە ئەمڕۆ یان سبەی بگەینە رێککەوتن بۆ کردنەوەی گەرووەکە و هەنگاونان بەرەو دۆخێکی جێگیرتر لەم ململانێیەدا."

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئایا رێککەوتنە چاوەڕوانکراوەکە رێگە بە ئێران دەدات باجی تێپەڕبوون لە کەشتییەکان وەربگرێت، بێسێنت روونیکردەوە کە چوارچێوەی پێشنیازکراو تەنیا سەرنج دەخاتە سەر مسۆگەرکردنی ئازادیی کەشتیڕانیی بێبەربەست و گوتی: "ئەمە تەنیا ئازادیی هاتوچۆ دەبێت."

ئاماژەی بەوەش دا کە کەشتیڕانی لەم دۆخە دژوارەشدا بە تەواوی نەوەستاوە و تەنانەت لەم چەند رۆژەی رابردوودا کە بارودۆخەکە کەمێک دژوارە، تا ئێستاش دەبینین ژمارەیەکی باش کەشتی پێیدا تێپەڕ دەبن."