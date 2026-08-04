نەواف سەلام و نەعیم قاسم لەسەر پرسی سەروەری و دانوستانەکان رووبەڕووی یەک دەبنەوە

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سەرۆکوەزیرانی لوبنان بە توندی وەڵامی هەڕەشەکانی ئەمینداری گشتیی حزبوڵای دایەوە کە تێیدا حکوومەتی بە پێشکەشکردنی سازشی بێبەرامبەر بە ئیسرائیل تۆمەتبار کردبوو، و جەختی کردەوە گەورەترین یارمەتی بە تەلئەڤیڤ لە لایەن ئەوانەوە پێشکەش کراوە کە بە تەنیا بڕیاری شەڕیان دا و وڵاتیان راکێشا نێو جەنگ.

سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، نەواف سەلام، سەرۆکوەزیرانی لوبنان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: "ئەمڕۆ کەسانێک دەردەکەون و دەسەڵاتی سیاسی تۆمەتبار دەکەن بەوەی یارمەتیدەری ئیسرائیل بووە لە جیاتی پاراستنی سەروەریی لوبنان، و دواتر داوای گفتوگۆ و یەکڕیزی دەکەن، وەک بڵێیت گەلی لوبنان هیچی لە یاد نەمابێت."

سەرۆکوەزیرانی لوبنان جەختی کردەوە کە "حەقیقەت ئەوەیە گەورەترین یارمەتی بە ئیسرائیل لە لایەن کەسانێکەوە پێشکەش کرا کە بە تەنیا بڕیاریاندا لوبنان بخەنە ناو سەرکێشیی جەنگی، و پاساویان دایە دەست ئیسرائیل بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتەکەمان، پێشێلکردنی سەروەرییەکەی، تێکدانی شار و گوندەکان، کوشتنی رۆڵەکانی و ئاوارەکردنی سەدان هەزار کەس."

نەواف سەلام نووسیویەتی: "ئەو لایەنەی بە تەنیا بڕیاری شەڕ دەدات و دەیەوێت بەردەوام بێت لە دەستبەسەرداگرتنی بڕیاری دەوڵەت و بەستنەوەی لوبنان بە میحوەرە دەرەکییەکانەوە، لە کاتێکدا بەرژەوەندییەکانی پێکهاتەکەی خۆی و لوبنانییەکان بە گشتی فەرامۆش دەکات، ناتوانێت بڕوانامەی نیشتمانپەروەری یان پاراستنی سەروەری بەسەر خەڵکدا دابەش بکات. هیچ سەروەرییەک بۆ لوبنان نابێت مەگەر بە یەک بڕیاری سەربەخۆ لە دەوڵەتێکدا کە تەنیا یەک سوپای هەبێت و بە هێزەکانی خۆی دەسەڵات بەسەر تەواوی خاکەکەیدا بسپێنێت."

سەرۆکوەزیرانی لوبنان جەختی لەوە کردەوە کە دەوڵەت بەردەوام پابەندە بە نەهێشتنی داگیرکاریی ئیسرائیل لەسەر سەرجەم بستەکانی خاکی لوبنان، گەڕاندنەوەی سەرجەم دیلەکان، و فەراهەمکردنی مەرجەکانی گەڕانەوەی بەڕێز و سەلامەتی ئاوارەکان بۆ شار، گوند و کێڵگەکانی خۆیان و ئاوەدانکردنەوەی هەمەلایەنەی ماڵەکانیان.

ئەم کاردانەوە توندەی سەرۆکوەزیران دوای لێدوانەکانی نەعیم قاسم، ئەمینداری گشتیی حزبوڵا هات لە گوتارێکدا لە یادی چلەی ماتەمینی ئیمام حوسێندا رایگەیاندبوو: "پێمان وایە تێکڕای گفتوگۆ راستەوخۆکان هیچ شتێک بۆ لوبنان بەدەست ناهێنن جگە لە شەرمەزاری، ریسوایی، خائینبوونی هیوا و سازشی یەک لە دوای یەک." ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ بەڕێوەچوونی خولی نوێی دانوستانەکان لە نێوان لوبنان و ئیسرائیل لە رۆما

نەعیم قاسم هەروەها جۆزێف عۆن، سەرۆکی لوبنانی، تۆمەتبار کرد بەوەی "وەک ناوبژیوان و کۆکەرەوە کار ناکات بەڵکو بووەتە لایەنگر و دروستکەری دابەشکاری"، و دەسەڵاتی سیاسی تۆمەتبار کرد کە بەهۆی چوونیان بۆ دانوستانەکان، بوونەتە "یارمەتیدەر بۆ ئیسرائیل لە جیاتی پشتگیریکردنی سەروەریی لوبنان".