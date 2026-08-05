وەزارەتی پێشمەرگە مەرجەکانی هەژمارکردنی خزمەتی سەربازی ساڵێک بە دوو ساڵی راگەیاند
وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاند کە ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان رەزامەندی لەسەر هەژمارکردنی ماوەی خزمەتی سەربازی و ئەمنی بە شێوازی "ساڵێک بە دوو ساڵ" لە نێوان ساڵانی 1992 تا 2024 دەربڕیوە؛ بڕیارەکە ئارەزوومەندانەیە و بە مەرجی گەڕاندنەوەی بڕە پارەیەک و نەگوێزرانەوەی ڕاژەیە بۆ سێکتەری شارستانی.
چوارشەممە 5ی ئابی 2026، وەزارەتی پێشمەرگە راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لەسەر پێشنیازی لیژنەیەکی تایبەت بە چۆنیەتی رێکخستنی ماوەی خزمەت، رەزامەندی لەسەر پەسەندکردنی کۆنووسی هەژمارکردنی ماوەی خزمەتی سەربازی و ئەمنی بە شێوازی (ساڵێک بە دوو ساڵ) "دوو چەندانە" دەربڕی، ئەم بڕیارە بە مەبەستی رێکخستنەوەی راژە و پاراستنی مافی یاسایی و دارایی فەرمانبەران و کارمەندانی گشت دامەزراوە ئەمنی و سەربازییەکانی هەرێم دراوە.
لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، بەپێی ناوەڕۆکی ئەو نووسراوەی، ئاراستەی وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی ناوخۆ و ئەنجوومەن و دەزگای ئاسایشی هەرێم کراوە، ماوەی هەژمارکردنی ئەم خزمەتە لە رێکەوتی 4ـی تەممووزی 1992، لە راگەیاندنی یەکەم کابینەی حکومەتەوە دەستپێدەکات تاوەکو کۆتایهێنان بە راژەکانیان.
وەزارەتی پێشمەرگە دەشڵێت: پاڵپشت بە بڕیارەکانی ئەنجوومەنی وەزیران، دوا وادە بۆ هەژمارکردنی ئەم خزمەتە بە شێوازی ساڵێک بە دوو ساڵ تا رێکەوتی 31ـی کانوونی یەکەمی 2024 دیاریکراوە.
بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، پرۆسەی هەژمارکردنی ئەم خزمەتە بە مەرجێک دەبێت کە کارمەند یان ئەفسەرەکە خانەنشینی ئەو ساڵانە لە مووچەی بنەڕەتی بداتەوە. بەپێی زانیارییەکان، هەر پێشمەرگەیەک پێویستە %10ی مووچەی بنەڕەتیی 10 ساڵ بداتەوە کە دەکاتە نزیکەی 3 ملیۆن و 936 هەزار دینار، بۆ ئەفسەرانیش بڕەکە دەگاتە شەش ملیۆن و 336 هەزار دینار.
وەزارەتی پێشمەرگە روونیشی کردووەتەوە، سەرەڕای ئەوەش، جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە زۆرەملێ نییە و بابەتێکی ئارەزوومەندانەیە، بەجۆرێک کە پێویستە فەرمانبەر یان ئەفسەرەکە خۆی داواکاری فەرمی بۆ هەژمارکردنی ئاراستەی فەرمانگەکەی بکات
سەبارەت بە گواستنەوەی راژە، بڕیارەکە جیاوازی لەنێوان سێکتەرەکاندا دەکات؛ بەجۆرێک ئەو کەسانەی لە هێزە سەربازی و ئەمنیەکانەوە راژەکەیان بۆ بەشی شارستانی گوێزراوەتەوە یان دەگوێزرێتەوە، هەژمارکردنی ساڵێک بە دوو ساڵ نەیانگرێتەوە، بەڵام ئەو کارمەند و ئەفسەرانەی میلاکیان لەنێوان دامەزراوە سەربازی و ئەمنیەکانی وەک پێشمەرگە، ناوخۆ و ئاسایشدا دەگوێزرێتەوە، مافی هەژمارکردنی خزمەتەکەیان بە ساڵێک بە دوو ساڵ بۆ دەپارێزرێت.