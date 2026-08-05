عێراق و میسر پەرەپێدانی کەرتی وزە و هاوکاریی ئابووری تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

وەزیرانی دەرەوەی عێراق و میسر، پڕۆژەی ستراتیژیی راکێشانی بۆریی نەوتی عێراق بۆ بەندەرەی عەقەبە و دەریای سوور، لەگەڵ رێگەکانی بەهێزکردنی هاوکاریی ئابوورییان تاوتوێ کرد.

چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لەگەڵ بەدر عەبدولعاتی، وەزیری دەرەوەی میسر لە عەممانی پایتەختی ئوردن کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا باس لە رێگەکانی پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان بەغدا و قاهیرە لە بوارە جیاجیاکاندا کرا.

هەروەها جەخت لەسەر گرنگیی بەردەوامبوونی ئاڵوگۆڕی سەردانی نێوان بەرپرسان و شاندەکانی هەردوو وڵات لە قۆناخی داهاتوودا کراوەتەوە، بە جۆرێک کە خزمەت بە فراوانکردنی ئاستی هاوکارییە هاوبەشەکان بکات.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لایەنەکان گفتوگۆیان لەسەر ئەو پڕۆژە هاوبەشانە کردووە کە لەلایەن کۆمپانیا میسرییەکانەوە لە عێراق جێبەجێ دەکرێن، لەگەڵ تاوتوێکردنی پەرەپێدانی هاوکارییەکان لە کەرتی وزەدا، بە تایبەت لە بواری کارەبادا، بە شێوازێک کە بەرژەوەندیی هاوبەشی هەردوو گەل دەستەبەر بکات.

هەر لەم چوارچێوەیەدا، هەردوو وەزیر بیروڕایان سەبارەت بە پێشهاتەکانی ناوچەکە و ئاڵنگارییە هەرێمییەکان ئاڵوگۆڕ کرد، لەوانەش بارودۆخی دەریاوانی لە گەرووی هورمز و گرنگیی مسۆگەرکردنی ئازادیی هاتوچۆی کەشتیوانی لەو دەروازە ستراتیژییەدا.

تەوەرێکی دیکەی سەرەکیی کۆبوونەوەکە، پرسی پڕۆژەی راکێشانی بۆریی نەوتی عێراق بوو بۆ بەندەری عەقەبەی ئوردن و لەوێشەوە بۆ دەریای سوور؛ هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی ئەم پڕۆژەیە کردەوە لە پشتگیریکردنی هاوکاریی ئابووری و هەمەجۆرکردنی رێڕەوەکانی گواستنەوە و هەناردەکردنی وزە.

لە راگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە، وەزیرانی دەرەوەی عێراق و میسر رێککەوتن لەسەر بەردەوامبوونی هەماهەنگی و پەیوەندییەکان و، کارکردن بۆ چڕکردنەوەی ئاڵوگۆڕی شاندەکان لەسەر بەرزترین ئاست، بە ئامانجی پاڵپشتیکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و بردنیان بەرەو ئاسۆیەکی فراوانتر.