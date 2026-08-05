بەقایی: ئێران و عومان لەبارەی رێڕەوێکی نوێ لە هورمز گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتن
سیاسی

نێچیرڤان بارزانی لە بەغدا لەگەڵ سەرۆکایەتییەکانی عێراق کۆدەبێتەوە

کوردستان

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە زاری گوتەبێژەکەیەوە ئاشکرای دەکات، نێچیرڤان بارزانی بە مەبەستی بەشداریپێکردن لە کۆبوونەوەی هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و تاوتوێکردنی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، سەردانی بەغدا دەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا کە سەرۆکایەتییەکانی عێراق، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و لایەنە پێکهێنەرەکانی حکوومەتی فیدراڵی تێیدا بەشدار دەبن، چەندین پرسی پەیوەست بە دۆخی ئێستای عێراق و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە تاوتوێ دەکرێن.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێم ئاماژەی بەوەش کرد، لە کۆبوونەوەکاندا جەخت لە چۆنیەتیی هەماهەنگی و هاریکاریی نێوان هەموو لایەنەکان دەکرێتەوە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی عێراق، تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان و خزمەتکردنی هاووڵاتییان.

هاوکات بەپێی لێدوانی دڵشاد شەهاب، لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، نێچیرڤان بارزانی جگە لە کۆبوونەوەی هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت، دیدار و کۆبوونەوەی دیکەش لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا ئەنجام دەدات، کە تێیاندا پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا تەوەرێکی سەرەکی دەبێت.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,