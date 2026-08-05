نێچیرڤان بارزانی لە بەغدا لەگەڵ سەرۆکایەتییەکانی عێراق کۆدەبێتەوە

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سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە زاری گوتەبێژەکەیەوە ئاشکرای دەکات، نێچیرڤان بارزانی بە مەبەستی بەشداریپێکردن لە کۆبوونەوەی هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و تاوتوێکردنی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، سەردانی بەغدا دەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا کە سەرۆکایەتییەکانی عێراق، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و لایەنە پێکهێنەرەکانی حکوومەتی فیدراڵی تێیدا بەشدار دەبن، چەندین پرسی پەیوەست بە دۆخی ئێستای عێراق و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە تاوتوێ دەکرێن.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێم ئاماژەی بەوەش کرد، لە کۆبوونەوەکاندا جەخت لە چۆنیەتیی هەماهەنگی و هاریکاریی نێوان هەموو لایەنەکان دەکرێتەوە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی عێراق، تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان و خزمەتکردنی هاووڵاتییان.

هاوکات بەپێی لێدوانی دڵشاد شەهاب، لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، نێچیرڤان بارزانی جگە لە کۆبوونەوەی هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت، دیدار و کۆبوونەوەی دیکەش لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا ئەنجام دەدات، کە تێیاندا پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا تەوەرێکی سەرەکی دەبێت.