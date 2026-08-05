نێچیرڤان بارزانی پلەی 910 پلەداری ئەنجوومەنی ئاسایشی بەرزکردەوە

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نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، فەرمانی هەرێمی بۆ بەرزکردنەوەی پلەی ٩١٠ پلەداری ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان واژۆ کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، مەرسوومی هەرێمیی بۆ بەرزکردنەوەی پلەی 910 پلەداری ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان لەسەر میلاکی ئەنجوومەنەکە واژۆ کرد.

بەپێی راگەیەندراوی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، دەرکردنی ئەم فەرمانە پاڵپشت بە یاسای سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بووە، دوای ئەوەی تەواوی ئەو پلەدارانە ماوەی یاسایی خۆیان تێپەڕاندووە و رێکارە پێویستەکان بۆ بەرزکردنەوەی پلەکانیان ئەنجام دراون.