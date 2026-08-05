پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ کۆچی دوایی هونەرمەند موزەفەر شافعی

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی، بۆ کۆچی دوایی هاوسەری بەیان سامی عەبدولڕەحمان، پەیامێکی هاوخەمی بڵاو کردەوە و لە خودای گەورە داواکارە جێگەی خوالێخۆشبوو بەهەشت بێت.

چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، سەرۆک بارزانی، بە هۆی کۆچی دوایی هونەرمەندی شانۆکار موزەفەر شافعی پەیامێکی هاوخەمی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، "خاتوو بەیان سامی عەبدولڕەحمان، بە داخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی هاوسەری بەڕێزتانمان پێ گەییشت".

سەرۆک بارزانی، پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بەیان سامی عەبدولڕەحمان، خانەوادە و دۆست و ئاشنایانیان دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

هاوکات سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا، دەڵێت: لە خوای مەزن داواکارم رۆحی خوالێخۆشبوو موزەفەر شافعی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی:

بە ناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بۆ خاتوو بەیان سامی عەبدولڕەحمان

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی هونەرمەندی شانۆکار (موزەفەر شافعی)ـی هاوسەری بەڕێزتانمان پێ گەییشت.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی ئێوە و خانەوادە بەڕێزەکەتان و دۆست و ئاشنایانتان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم.

لە خودای مەزن داواکارم ڕوحی خوالێخۆشبوو موزەفەر شافعی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

انا للە وانا الیە راجعون

مەسعود بارزانی

5ـی ئابی 2026