عێراق لە یەک مانگدا زیاتر لە 30 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە رێگەی هورمزەوە هەناردە کردووە

پێش کاتژمێرێک

دامەزراوەی چاودێری دەریاوانی کیپلەر ئاماژە بەوە دەکات، عێراق زیاتر لە 30 ملیۆن بەرمیل نەوتی لەڕێگەی گەرووی هورمزەوە هەناردە کردووە.

دامەزراوەی چاودێری دەریاوانی کیپلەر رایگەیاند، عێراق لە نێوان چواری تەممووز بۆ چواری ئاب، زیاتر لە 30 ملیۆن بەرمیل نەوتی لەڕێگەی گەرووی هورمزەوە هەناردە کردووە.

ئاشکراشی دەکات، پێش جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داخرانی گەرووی هورمز، بەرهەمهێنانی رۆژانەی نەوت لە عێراق چوار ملیۆن بەرمیل بوو، بە تێکڕا مانگانە 105 ملیۆن بەرمیل هەناردە دەکرا، زۆرینەشی لە بەسڕەوە بۆ گەرووی هورمز بوو.

هاوکات عەلی نزار بەڕێوبەری گشتی کۆمپانیای سۆمۆ رایگەیاند، لە مانگی تەممووز عێراق لەڕێگەی گەرووی هورمزەوە 35.5 بۆ 37 ملیۆن بەرمیل نەوتی هەناردە کردووە، هەروەها حەوت ملیۆن بەرمیل نەوتی دیکەش لەڕێگەی هێڵی بۆڕی نەوتی عێراق-تورکیاوە هەناردەی بەندەری جەیهان کراوە.

هەر بە گوێرەی ئامارەکانی سۆمۆ، لە مانگی ئایار و حوزەیران عێراق بە چەندین رێگە 32 ملیۆن بەرمیل نەوتی هەناردە کردووە و تەنیا لەڕێگەی بەسڕەوە 20 ملیۆن بەرمیلی هەناردە کردووە.