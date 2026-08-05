بە فەرمی ئاکام هاشم پەیوەندی بە یانەی زاخۆ کرد

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یانەی زاخۆ بە فەرمی گواستنەوەی ئاکام هاشم، بەرگریکاری کوردی هەڵبژاردەی عێراقی راگەیاند و دەبێتە 15ـەمین یاریزانی نوێ کە لە مێرکاتۆی ئەم هاوینە پەیوەندی بە سوورپۆشەکانی بادینان دەکات.

ئەمڕو چوارشەممە، 5 ئابی 2026، یانەی زاخۆ بە فەرمی رایگەیاند ئاکام هاشم پەیوەندی بە یانەکەیان کردووە و بۆ وەرزی 2026 ـ 2027 بەرگری لە درێسی کوڕانی دەلال دەکات.

ئاکام هاشم دوای ئەوەی لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق بەشداریی لە مۆندیالی 2026 کرد، دوای گەڕانەوەی لە مۆندیال لەگەڵ یانەکانی زەورا، هەولێر، زاخۆ و وەحدەی ئیماراتی لە گفتوگۆ دابوو، دواجار کوڕە کوردەکەی هەولێر بڕیاری دا ئەزموونێکی نوێ لەگەڵ زاخۆ تاقی بکاتەوە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست کوردستان24 کەوتووە، ئاکام هاشم بەرامبەر ملیارێک و حەوت سەد ملیۆن دینار واژۆی لەسەر گرێبەستی یانەی زاخۆ کردووە.

ئاكام هاشمی تەمەن 27 ساڵ، پێشتر لە خولی نایابی كوردستان لە یانەی پێشمەرگەی هەولێر دەركەوت، دواتر بە چوونی بۆ یانەی هەولێر ئاستی گەیشتە لوتكە و بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كرا، هاوینی رابردووش لە یانەی شورتەوە بۆ زەورا گواسترایەوە و گرێبەستەكەشی لەگەڵ نەورەسەكانی بەغدا لەم هاوینە كۆتایی هات، ئاكام هاشم ئێستا لە بۆرسەی یاریزانان نرخی گەیشتووەتە 700 هەزار یۆرۆ.