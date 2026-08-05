نێچیرڤان بارزانی و عەلی زەیدی جەخت لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا دەکەنەوە

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نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران کۆبووەوە و بڕیاری پەرەپێدانی هەماهەنگییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و بارودخی گشتیی عێراقیان تاوتوێ کرد.

چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، بەپێی ڕاگەیەندراوێکی نوسینگەی راگەیاندنی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، عەلی فالح زەیدی پێشوازی لە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان کرد.

بەگوێرەی راگەیەنراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، بارودۆخی سیاسی، ئابووری و ئەمنیی گشتی لەسەر ئاستی وڵات تاوتوێ کران، هەروەها جەخت لەسەر گرنگیی بەهێزکردنی هاوکاری و هەماهەنگیی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرایەوە، بە شێوازێک کە ببێتە هۆی چەسپاندنی سەقامگیری، یەکخستنی هەوڵەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگەکان و خزمەتکردنی بەرژەوەندیی تەواوی عێراقییەکان.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران جەختی لە پەرۆشیی حکوومەت کردەوە بۆ چارەسەرکردنی تەواوی دۆسیە هەڵپەسێردراوەکان بەپێی دەستوور و یاسا، بە شێوازێک کە یەکپارچەیی و سەروەریی عێراق بپارێزێت و هاوبەشیی نیشتمانی بەهێزتر بکات.

لای خۆشیەوە، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەختی لە گرنگیی بەردەوامیی گفتوگۆ و هەماهەنگیی نێوان تەواوی لایەنە نیشتمانییەکان کردەوە. ئاماژەشی بە پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد بۆ هەوڵەکانی حکوومەتی فیدراڵی بە مەبەستی بەهێزکردنی سەقامگیری، پێشخستنی گەشەپێدانی نیشتمانی و قووڵکردنەوەی هاوکارییەکان لە پێناو بەرژەوەندیی باڵای عێراقدا.