پێنتاگۆن رەتی دەکاتە 80%ـی مووشەکەکانی سیستەمی بەرگری بەکارهێنابێت

پێش کاتژمێرێک

راپۆرتێکی تۆڕی هەواڵی "سی ئێن ئێن" لە زاری چەند سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاوی کردەوە، سوپای ئەمریکا نزیکەی 80%ـی کۆگای مووشەکە بەرپەرچدەرەوەکانی لە کاتی ململانێکان لەگەڵ ئێراندا بەکار هێناوە، پێنتاگۆنیش دەڵێت،"ئەم هەواڵە دوورە لە راستییەوە و هیچ بنەمایەکی راستی نییە".

بە گوێرەی راپۆرتێکی سی ئێن ئێن کە پشتی بەستووە بە لێدوانی چەند بەرپرسێکی باڵای ئەمریکا لە نێو ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، ئەمڕۆ چوارشەممە 5ـی ئابی 2026 ئاشکرای کردووە، بەرپرسانی باڵای سەربازی ئەمریکا، هۆشدارییان داوەتە ئیدارەی وڵاتەکەیان کە ئاستی کۆگاکانی پێنتاگۆن گەیشتووەتە قۆناغێکی مەترسیدار و زۆر کەم بوونەتەوە، ئەمەش وەک هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا وەسف دەکرێت.

راپۆرتەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، رێژەی بەکارهێنانی مووشەکەکان، گەیشتووەتە 80%ـی مووشەکەکانی سیستەمی "تاد" و نزیکەی نیوەی مووشەکەکانی سیستەمی بەرگری "پاتریۆت".

هاوکات جەختی لەوە کردووەتەوە، راوێژکارانی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ لە کاتی تاوتوێکردنی ئاڵۆزییەکاندا نیگەرانی خۆیان دەربڕیوە، بە تایبەت پێش بڕیارەکەی ترەمپ لە 2ـی ئاب بۆ هەڵوەشاندنەوەی لێدانە سەربازییەکان بۆ سەر ئێران.

لەمبارەیەوە، رێکخراوی لێکۆڵینەوە ستراتیژییە نێودەوڵەتییەکانی ئەمریکا ئاشکرای کردووە، تەنها لە نێوان 27ـی شوبات تا 27ـی تەممووزی رابردوو، سوپای ئەمریکا نزیکەی 1600 مووشەکی پاتریۆت و 200 مووشەکی تادی تەقاندووە.

لێدوانی وەزیری جەنگی ئەمریکا و رەت کردنەوەی هەواڵەکە:

رەتکردنەوەی ئەم هەواڵە لە لایەن پێت هیگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکاوە راگەیەندرا و ئەم زانیارییانەی بە ناڕاست وەسف کرد.

وەزیری جەنگی ئەمریکا کە بۆ رۆژنامەی " ستارس ئاند ستریپ" لێدوانی داوە، جەخت دەکاتەوە واشنتن خاوەنی سیستەمی بەرگری پێویستە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی سەربازی لە ناوچەکەدا.

هەر لەو چوارچێوەیەشدا، شارەزایانی سەربازی ئاماژەیان بەوەکردووە، پرۆسەی دووبارە پڕکردنەوەی ئەو کۆگا ستراتیژییانە کارێکی ئاسان نییە و رەنگە ماوەی دوو بۆ سێ ساڵی پێ بچێت تا پێنتاگۆن بتوانێت ئاستی پڕ چەککردنەوەی کۆگاکانی بگەیەنێتەوە ئەو رێژەیەی پێش جەنگی ئێران هەیبووە.