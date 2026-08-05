نێچیرڤان بارزانی و زەیدی جەخت لە پاراستنی سەروەری و سەقامگیریی وڵات دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوەکەی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە "بەرهەمدار" وەسف کرد و پاڵپشتیی تەواوی هەرێمی کوردستانی بۆ سەرکەوتنی جێبەجێکردنی کارنامەی حکوومەتی فیدراڵ دەربڕی.

چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، نووسیویەتی: "لە بەغدا کۆبوونەوەیەکی بەرهەمدارم لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق هەبوو، تێیدا تاوتوێی بارودۆخی گشتیی وڵات و ئەو ئاڵنگارییانەمان کرد کە ڕووبەڕوومان دەبنەوە، هاوکات دوایین پێشهات و گۆڕانکارییەکانمان لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی و کاریگەرییەکانیان لەسەر عێراق خستە بەرباس".

سەرۆکی هەرێمی کوردستان باسی لەوە کرد، لەگەڵ زەیدی جەختمان لەسەر پاڵپشتیی هەرێم و کارکردنی هاوبەش کردەوە بۆ سەرکەوتنی جێبەجێکردنی کارنامەی حکوومەت بەو شێوازەی کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی سەرجەم پێکهاتەکانی گەلەکەمان بکات و، وەفاداربین بەو بەڵێنانەی کە بە گەلەکەمانمان دابوو بۆ چاکسازیی ئابووری گشتگیر، کۆنترۆڵکردنی چەک و، خێراکردنی تەواوکردنی ئەولەویەتە نیشتمانییەکان کە لە سەرووی هەموویانەوە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری، بەهێزکردنی پرۆسەی گەشەپێدان و بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزارییەکانە.

ئاماژەی بەوەشکرد، "جەختمان لەسەر گرنگیی یەکخستنی هەڵوێستەکان، چڕکردنەوەی هەوڵەکان و بەهێزکردنی هەماهەنگی نێوان دامەزراوە جیاوازەکانی دەوڵەت کردەوە، بە جۆرێک کە بەشداربێت لە پاراستنی وڵات لە ئاڵنگارییەکان، مەترسییەکان، پاراستنی سەروەری، سەقامگیرییەکەی و بەدیهێنانی بەرژەوەندی باڵای گەلەکەمان بەو شێوەیەی کە وەڵامگۆی خواستەکانیان بێت بەرەو داهاتوویەکی ئارامتر و گەشاوەتر".