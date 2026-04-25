بنبست سیاسی عراق؛ تعویق نشست سرنوشتساز چارچوب هماهنگی
در پی سلسلهنشستهای فشرده و عدم دستیابی به توافق نهایی بر سر تعیین نامزد پست نخستوزیری، جریانهای عضو "چارچوب هماهنگی" تصمیم گرفتند نشست سرنوشتساز خود را به روز یکشنبه موکول کنند.
در حالی که تلاشها برای عبور از بحران سیاسی و معرفی نخستوزیر جدید عراق شدت یافته است، بار دیگر ابهام و بلاتکلیفی بر فضای سیاسی بیت شیعی سایه افکنده است.
بر اساس گزارش خبرنگار "کوردستان ۲۴" در بغداد، مقرر شده بود نشست گسترده و حیاتی سران چارچوب هماهنگی شامگاه امروز برگزار شود، اما این جلسه به فردا (یکشنبه) موکول شده است.
ناکامی در رایزنیهای دوجانبه
این تعویق پس از آن صورت گرفت که نشست ویژه و مهم میان محمد شیاع سودانی، نخستوزیر کنونی و نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، بدون دستیابی به توافقی مشخص به پایان رسید.
بنا بر گزارشها، انتظار میرود در نشست روز یکشنبه، سران چارچوب هماهنگی با گزینههای جدیدی به میز مذاکره بازگردند تا شاید به کاندیدایی توافقی که مورد تایید اکثریت جریانها باشد، دست یابند.
شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی
روند تشکیل دولت در عراق اکنون وارد مرحلهای بسیار حساس شده است. بزرگترین فراکسیون پارلمانی با ضربالاجل قانون اساسی روبروست که در تاریخ ۲۶ آوریل سال جاری به پایان میرسد؛ موعدی که طی آن باید نامزد نهایی به صورت رسمی معرفی شود.
ناظران سیاسی هشدار میدهند که تداوم اختلافات میتواند وضعیت را بار دیگر به نقطه صفر و بنبست کامل سیاسی بازگرداند، امری که ثبات سیاسی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.