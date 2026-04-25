والاستریت ژورنال: اختلافات داخلی در تهران مانع پیشرفت مذاکرات شده است
میانجیگران فرایند مذاکرات از تداوم اختلافات در سطح رهبری ایران ابراز نگرانی کردهاند
گزارشها حاکی از بروز شکاف عمیق میان اعضای تیم مذاکرهکنندهی ایران و انتقاد علنی از مدیریت محمدباقر قالیباف است؛ موضوعی که نگرانی جدی میانجیگران بینالمللی را در پی داشته است.
روز شنبه، ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، روزنامهی آمریکایی «والاستریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که میانجیگران فرآیند مذاکرات، از تداوم اختلافات در سطح رهبری ایران ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس این گزارش، این تنشها به مانعی جدی در مسیر پیشبرد روند گفتوگوها تبدیل شده است.
اطلاعات منتشر شده نشان میدهد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و محمود نبویان، عضو تیم مذاکرهکنندهی ایران، دو چهرهی اصلی این تقابل داخلی هستند. منابع خبری خاطرنشان کردند که تعدادی از رهبران با رویکرد قالیباف در مدیریت گفتوگوها مخالف هستند. در همین راستا، محمود نبویان بهصورت علنی و رسمی از شیوهی راهبری رئیس مجلس در این فرآیند انتقاد کرده است که نشاندهندهی وجود شکافی عمیق در بدنهی تیم مذاکرهکننده است. این عدم یکپارچگی باعث شده است تا کشورهای میانجی با تردید به موفقیت و پیشرفت مذاکرات در این مرحله بنگرند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که انتظار میرود دور دوم مذاکرات میان ایالات متحدهی آمریکا و ایران طی هفتهی جاری در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود. با این حال، مقامهای تهران و در رأس آنها محمدباقر قالیباف، بهعنوان رئیس تیم مذاکرهکننده، تاکنون برگزاری این نشست را بهطور رسمی اعلام نکرده و همواره هرگونه توافق برای سازوکار این مذاکرات را رد کردهاند.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، شامگاه جمعه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در سفری رسمی وارد اسلامآباد شد و با همتای پاکستانی و شماری از مقامهای سیاسی این کشور دیدار کرد. عراقچی هدف از این سفر را مشارکت در دور دوم مذاکرات با آمریکا عنوان کرده است.
همزمان، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که استیو ویتکوف و جرد کوشنر برای شرکت در مذاکره با ایران، روز شنبه، ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت)، وارد پاکستان میشوند. وی همچنین دربارهی حضور احتمالی جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد: «در صورتی که مذاکرات تا حد قابل قبولی ثمربخش باشد، جیدی ونس نیز جهت مشارکت در گفتوگوها به اسلامآباد سفر خواهد کرد.»