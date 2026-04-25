دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی غافلگیرکننده در گفتگو با شبکه "فاکس نیوز" اعلام کرد که به طور یک‌جانبه سفر "استیو ویتکاف" و "جرد کوشنر" به پاکستان را لغو کرده است. این هیئت قرار بود برای انجام دور دوم مذاکرات با مقامات ایرانی راهی اسلام‌آباد شود، اما ترامپ معتقد است واشینگتن در موضع قدرت قرار دارد و نیازی به این سفر نیست.

امروز ۲۵ آوریل ۲۰۲۶، ترامپ در این تماس تلفنی جزئیات تصمیم خود را فاش کرد و گفت: اندکی پیش، زمانی که تیم مشغول آماده‌سازی برای حرکت بود، به آن‌ها گفتم: نه، شما قرار نیست یک سفر ۱۸ ساعته به آنجا داشته باشید.

او افزود: تمام اهرم‌های فشار در دست ماست. ایرانی‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند با ما تماس بگیرند، اما شما دیگر ۱۸ ساعت پرواز نمی‌کنید تا فقط آنجا بنشینید و حرف‌های بی‌فایده بزنید.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگوی جداگانه‌ای با "اکسیوس" نیز تاکید کرد که دلیلی برای اعزام این هیئت در شرایط فعلی نمی‌بیند و مذاکرات می‌تواند به صورت تلفنی انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لغو این سفر به معنای آغاز دوباره جنگ است، گفت: خیر، چنین معنایی ندارد. ما هنوز به این موضوع فکر نکرده‌ایم.

این تصمیم ناگهانی در حالی اتخاذ شده که تلاش‌های بین‌المللی و میانجی‌گری پاکستان برای نزدیک کردن تهران و واشینگتن به مراحل حساسی رسیده بود.

از سوی دیگر، عباس عراقچی که دیروز در سفری رسمی به اسلام‌آباد رفته بود، امروز پاکستان را به مقصد روسیه و عمان ترک کرد. این در حالی است که تنها یک روز پیش، سخنگوی کاخ سفید سفر ویتکاف و کوشنر به پاکستان را تایید کرده بود.