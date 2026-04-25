عراقچی پاکستان را به مقصد عمان و روسیه ترک کرد

علیرغم گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز دور جدیدی از مذاکرات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از پایان دیدارهای خود در پاکستان، راهی عمان و روسیه شد. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از عدم اعزام هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی به اسلام‌آباد است.

پایگاه خبری "اکسیوس" گزارش داد که عباس عراقچی، امروز شنبه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۵ آوریل ۲۰۲۶) پس از رایزنی با مقامات ارشد پاکستان، بدون منتظر ماندن برای هیئت آمریکایی، اسلام‌آباد را ترک کرده است. بر اساس این گزارش، برنامه سفر وزیر خارجه ایران طبق جدول زمان‌بندی قبلی ادامه دارد و وی پس از پاکستان، به مسقط و سپس مسکو سفر خواهد کرد.

منابع آگاه تأکید کرده‌اند که خروج عراقچی از پاکستان به معنای بن‌بست یا پایان مذاکرات نیست، چرا که اساساً برنامه‌ای برای توقف طولانی‌مدت وی جهت دیدار با هیئت آمریکایی در این مرحله وجود نداشته است. با این حال، احتمال می‌رود عراقچی در اواخر هفته جاری بار دیگر برای دیدار با نمایندگان ایالات متحده به پاکستان بازگردد.

تأخیر در حرکت تیم آمریکایی

هم‌زمان، منابع خبری فاش کردند که "استیو ویتکوف" و "جرد کوشنر"، اعضای تیم مذاکره‌کننده آمریکایی، همچنان در میامی (ایالت فلوریدا) حضور دارند و پرواز آن‌ها به مقصد منطقه انجام نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نبود پیشرفت فوری یا ملموس در پرونده مذاکرات در مقطع فعلی است.

نتایج رایزنی‌ها در اسلام‌آباد

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با هیئت ایرانی، نوشت: از دیدار با وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه در اسلام‌آباد بسیار خرسند شدم. ما درباره آخرین تحولات منطقه، روابط دوجانبه و منافع مشترک تهران و اسلام‌آباد به تبادل نظر پرداختیم.

در همین راستا، "محمد اسحاق‌دار"، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، جزئیات بیشتری از این نشست مهم دو‌ساعته در کاخ نخست‌وزیری منتشر کرد. به گفته وی، در این جلسه علاوه بر مقامات دیپلماتیک، "ژنرال عاصم منیر" فرمانده ارتش و "محسن نقوی" وزیر کشور پاکستان نیز حضور داشتند.

اسحاق‌دار تأکید کرد که در این نشست، نخست‌وزیر پاکستان بر ضرورت تداوم گفتگوها و پناه بردن به راهکارهای دیپلماتیک به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان تأکید کرده است.

عراقچی که روز گذشته وارد اسلام‌آباد شده بود، پیش‌تر در پیامی بر این موضوع صحه گذاشته بود که تور دیپلماتیک وی شامل سه ایستگاه کلیدی اسلام‌آباد، مسقط و مسکو خواهد بود.