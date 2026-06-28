صباح الصالحی: چارچوب هماهنگی شیعه از نخستوزیر عراق برای مبارزه با فساد حمایت میکند
اربیل (کوردستان۲۴)- یکی از رهبران جریان حکمت ملی میگوید که بیشتر جهات چارچوب هماهنگی شیعه از عملیات نخستوزیر عراق برای مبارزه با فساد حمایت میکنند و خواستار حمایت سایر نیروها در این خصوص از دولت شد.
امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن، صباح الصالحی، از رهبران جریان حکمت ملی عراق در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که در نشست اخیر چارچوب هماهنگی شیعه، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، رهبران جهات شیعه را از تصمیم خود برای عملیات «ریشهکن کردن فساد» مطلع کرده است و بیشتر جهات از تصمیم او استقبال کردهاند که بر اساس قانون با «افراد فاسد» برخورد کند.
صالحی با اشاره به اینکه بیشتر افرادی که در عملیات اخیر دستگیر شدهاند از جریانهای اهل سنت و ائتلاف توسعه و آبادانی بودهاند، گفت: «اما این یک اقدام سیاسی یا تلاش برای ضربه زدن به یک جریان مشخص نیست و تنها مبارزه با فساد است و افراد فاسد وابسته به هر جریانی باشند با آنها برخورد قانونی خواهد شد.»
او همچنین توضیح داد که این عملیات ارتباطی با سفر الزیدی به آمریکا ندارد، اگرچه آمریکا از آن حمایت میکند.
این مقام بلندپایه جریان حکمت ملی خواستار حمایت سایر نیروها از دولت در مبارزه با فساد شد.
بامداد امروز یکشنبه سازمان مبارزه با تروریسم عراق و نیروهای امنیتی این کشور عملیات وسیعی برای دستگیری افراد متهم به دست داشتن در فساد را آغاز کردند که در جریان آن شماری از مقامات بلندپایه و نمایندگان مجلس بازداشت شدند.
ب.ن