5 ساعت پیش

جنگ ایران، بر رؤیای علی زیدی برای نجات عراق از وضعیت کنونی سایه افکنده است. زیدی، اکنون میان سنگ آسیاب خواسته‌های واشینگتن و اهداف منطقه‌ای تهران قرار گرفته است.

علی زیدی، نخست‌وزیر جوان عراق، پس از ورود به منطقه سبز بغداد، ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان مقصد نخستین سفر خارجی خود انتخاب کرد. زیدی، در رأس هیأتی عالی‌رتبه به واشینگتن سفر و با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیدار کرد. ترامپ از علی زیدی به‌عنوان رهبری "جوان و خردمند" یاد کرد و هر دو طرف در این سفر حدود ۵۰ یادداشت تفاهم و قرارداد به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار به امضا رساندند.

سوا از بخش اقتصادی، مسئله امنیت منطقه نیز یکی از پرونده‌های روی میز ترامپ و علی زیدی بود. بر اساس برخی اطلاعات، ترامپ از زیدی خواسته است تا پایان ماه سپتامبر به کار گروه‌های مسلح در عراق پایان دهد؛ چرا که آمریکا تداوم کمک‌های خود به عراق را به خلع‌سلاح این گروه‌ها مشروط کرده است. خلع‌سلاح گروه‌های مسلح یکی از برنامه‌های نخستین زیدی بود و به همین دلیل تأکید می‌کرد که "سلاح باید تنها در دست دولت باشد.

اکنون این درخواست ترامپ و جنگ ایران، علی زیدی را بر سر یک دوراهی قرار داده است؛ از یک سو آمریکا تهدید به قطع پشتیبانی‌ها می‌کند و از سوی دیگر، بیت شیعی در عراق مخالف مواجهه نظامی شیعه با شیعه است. از طرفی دیگر، سپاه پاسداران سقوط تهران و بقای حاکمیت شیعه در عراق را به یکدیگر گره زده است؛ به همین دلیل بر اساس اطلاعات رسانه‌ای، تا کنون ۱۰ گروه مسلح شیعه در عراق تحویل سلاح‌های خود به دولت را رد کرده‌اند.

طبق اطلاعات پژوهشکده شورای آتلانتیک، علی زیدی در یکی از نشست‌های چارچوب هماهنگی، آمادگی خود را برای مواجهه نظامی با گروه‌های مسلح به منظور جمع‌آوری سلاح اعلام کرده است. به باور این پژوهشکده، علی زیدی می‌داند که چارچوب هماهنگی اجازه مواجهه نظامی شیعه-شیعه را نمی‌دهد؛ از این رو زیدی جز گزینه استعفا هیچ گزینه دیگری ندارد، به ویژه اگر آمریکا تا ۳۰ سپتامبر که برای خلع‌سلاح گروه‌ها تعیین شده، از حمایت زیدی دست بکشد.

به دلیل تهدیدهای آمریکا علیه ایران، گروه‌های مسلح بر عدم تحویل سلاح تا زمان مشخص شدن وضعیت جنگ پافشاری می‌کنند.

این پژوهشکده، عراق را این‌گونه تصویر کرده که در ساخت دولتی دمکراتیک و نهادمحور ناکام مانده و به دولتی مذهبی تبدیل شده است. هم‌زمان سپاه پاسداران از نیروهای دینی و مذهبی استفاده کرده و تأکید می‌کند که اگر تهران سقوط کند، حاکمیت شیعه در منطقه به پایان می‌رسد.

بر اساس این گزارش، مذهب بر دولت حکمرانی می‌کند؛ عراق توسط افراد و نهادها اداره نمی‌شود، سیستم آن پارلمانی یا ریاست‌جمهوری نیست، بلکه حاکمیتی مذهبی است.