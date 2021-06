"Pismamê min Emîn Îsa ji bo lêpirsînekê birin, lê cenazeyê wî hat"

Hewlêr (K24) – Hejar Emîn, pismamê Emîn Îsa Emîn ku li Rojavayê Kurdistanê di girtîgehên asayîşa PYDê de hat kuştin, dibêje ku hêzên ewlehiyê ji bo lêpirsînekê, weke şahidê bûyerekê Emîn Îsa Emîn birine, lê belê derket holê ku di bin îşkenceyê de jiyana xwe ji dest daye.

Hejar Emîn ji bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û li ser kuştina pismamê xwe Emîn Îsa Emîn bersiv da pirsên Cemal Batun.

Li ser sedema girtina Emîn Îsa Emîn, pismamê wî Hejar Emîn diyar kir ku destpêkê ji bo şahidhaliya bûyerekê hatiye girtin û malbata wî gelek caran ji aliyên berpirsyar re gotine ku Emîn Îsa Emîn nexweş e û divê dermanên xwe werbigre, piştre aliyên pêwendîdar derman wergirtine, lê Hejar Emîn eşkere dike ku ew nizanin gelo dermanên Emîn Îsa Emîn dane wî an na.

Derbarê gotegotên ku di medyaya civakî de hatine belavkirin ku Emîn Îsa Emîn li ser hesabên xwe yên medyaya civakî parvekirinên tund li dijî rêveberiyê dikir, Hejar diyar dike: “Emîn ciwanekî pir wêrek bû, tiştê di dilê wî de li ser zimanê wî bû, ji tiştekî neditirsiya, em weke malbat, dema me bihîst ku ew weke şahidhal birine, me got ew hatiye girtin. Gelek hevalên me gotin parvekirinên wî yên li ser medyaya civakî gelek giran in, me got girtina wî ne ji ber parvekirinan e, kurê me ji bo şahidhaliyê çûye, rojek du rojan dê jê hin pirsan bikin û wî bişînin malê, me gelek car rewşa wî pirsî, gotin lêpirsîna wî bi dawî bibe, em ê wî bişînin malê, birastî şandin malê, lê belê cenazeyê wî, kurê me bi îşkenceyê hate kuştin.”

Hejar Emîn bang li rêxistinên navdewletî û civaka sivîl dike ku li ser bûyera kuştina Emîn Îsa Emîn lêkolînê bikin.