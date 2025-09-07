Şoreş Îsmaîl: Navê Pêşmerge li seranserê cîhanê bûye sembol
Navenda Nûçeyan (K24) – Li paytexta Parîsê, bi amadebûna Serok Mesûd Barzanî û Şaredara Parîsê Anne Hîdalgo, kolaneke nû ya bi navê "Pêşmerge" hat vekirin. Wezîrê Pêşmerge yê Herêma Kurdistanê jî ev pêngav weke cihê serbilindiyê bi nav kir.
Wezîrê Pêşmerge yê Herêma Kurdistanê Şoreş Îsmaîl duh 6ê Îlonê di konferanseke rojnamevanî de ragihand, navê Pêşmerge li seranserê cîhanê bûye sembola lehengiyê. Navê Pêşmerge li seranserê cîhanê bûye sembol. Welatiyên Ewropî û Amerîkî vî navî baş nas dikin."
Wezîrê Pêşmerge herwiha da zanîn, Pêşmerge bi hezaran şehîd di oxira têkbirina terorîstan de dane û got: "Navlêkirina her cihekî bi navê Pêşmerge cihê serbilindî û destxweşiyê ye."
Roja Înê, 5ê Îlona 2025an, li Parka Andre-Citroën a Parîsê, merasîmeke taybet ji bo vekirina "Kolana Pêşmerge" hat lidarxistin. Di merasîmê de Serok Mesûd Barzanî, Şaredara Parîsê Anne Hîdalgo, hejmareke mezin ji berpirsên îdarî, kesayetî û rewşenbîrên Fransî, şanda Parêzgeha Hewlêrê, pêşmergeyên dêrîn û Kurdên li Ewropa û Fransayê dijîn amade bûn.
Di destpêka merasîmê de, Serok Barzanî perde li ser tabloya Şeqama Pêşmerge rakir û bi fermî şeqam vekir.
Piştre, Şaredara Parîsê Anne Hîdalgo gotarek pêşkêş kir û rola Pêşmerge û Herêma Kurdistanê di têkoşîna li dijî terorê de bilind nirxand û ev pêngav weke rêzgirtinekê ji bo qurbanîdana Pêşmerge bi nav kir.
Herwiha Serok Barzanî jî di gotara xwe de kêfxweşiya xwe ji bo serdana Parîsê û navlêkirina şeqamekê bi navê Pêşmerge anî ziman û spasiya gel û hikûmeta Fransayê kir. Piştî gotara xwe, Serok Barzanî weke rêzgirtin, medalyayek pêşkêşî pêşmergeyekî birîndarê şerê li dijî DAIŞê kir.