Êzidî û Xiristiyan li dijî guhertina navê Dîwana Ewqafa Olan radibin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Iraqê hewldanên ji bo guhertina navê "Dîwana Ewqafa Olên Xiristiyan, Êzidî û Sabîî" û veguherandina wê bo "Dîwana Ewqafa Taîfeyan" bûne sedema nerazîbûneke mezin di nav civakên Êzidî û Xiristiyan de. Ew vê pêngavê weke hewldaneke ji bo kêmkirina nirxê olên xwe yên resen dibînin û bi tundî red dikin.
Dîwana Ewqafa Olan li Bexdayê di sala 2012an de hatibû damezrandin û ji sê rêveberiyên giştî yên olên Êzidî, Xiristiyan û Sabîî pêk dihat. Lê belê, beriya çend rojan hin aliyên Xiristiyanî bi nivîskarekê daxwaz kirin ku navê dîwanê ji "olan" bibe "taîfe", ku ev yek weke biçûkxistina statuya wan tê nirxandin.
Kesayetê Êzidî: "Em vê yekê qebûl nakin"
Mîrhac, yek ji kesayetiyên navdar ên Êzidiyan, nerazîbûna pêkhateya xwe anî ziman û got: "Ola Êzidîtiyê ji 5 hezar salan kevntir e. Em dê çawa bibin taîfeyeke Sunî? Em vê yekê qebûl nakin. Em ne taîfe ne, em diyanet (ol) in." Herwiha tekez kir, ev pêngav dê nirxê wan kêm bike û ji ber vê yekê divê ew destûrê nedin guhertineke wiha.
Kesayetê Xiristiyan: "Divê navê olan neyê guhertin"
Xizwan Yûsif, kesayetiyekî Xiristiyan ji Elqûşê, amaje bi pêşniyaza Patrîkê Kildaniyan Mar Luîs Sako kir ku dixwaze navê dîwanê biguherîne. Yûsif got: "Xala neyînî ya vê pêşniyazê ew e ku navê 'ol' bi 'mezheb' û 'taîfe' tê guhertin, ji ber ku ev ol ne di bin destê mezhebekî de ne û destûr heye ku mafên olan biparêze."
Xalid Nermo: "Di Destûra Iraqê de Êzidî weke ol hatine nasîn"
Şêwirmendê Civata Ruhanî ya Êzidiyan Xalid Nermo bal kişand ser mafên destûrî û got: "Mafê Êzidiyan weke ol di destûra Iraqê de hatiye çespandin. Piştgiriya partiyên Kurdistanî, bi taybetî Partiya Demokrat a Kurdistanê û cenabê Serok Barzanî, bû sedem ku cara yekem di dîroka Iraqê de Êzidî weke oleke serbixwe di destûra bingehîn de bêne nasîn." Herwiha da zanîn ku Êzidî yek ji pêkhateyên resen ên Iraqê ne û divê mafên wan bêne parastin.
Êzidî, Xiristiyan û Sabîî ku weke olên resen ên vî welatî tên hejmartin, piştî sala 2003an bi hêvî bûn ku hemû mafên wan ên yasayî û destûrî bêne çespandin. Lê belê, hewldanên niha yên ji bo guhertina navê ewqafê weke pêngaveke paşverû dibînin ku dikare bandoreke neyînî li ser paşeroja wan bike.