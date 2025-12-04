Hikûmeta Herêma Kurdistanê: Serdemeka nimûneyî di têkiliyên Tirkiye û Herêma Kurdistanê heye
Navenda Nûçeyan (K24) - Hikûmeta Herêma Kurdistanê ronkirinek li ser serdana Serok Barzanî ji bo Cizîrê belav kir.
Ronkirina Hikûmeta Herêma Kurdistanê:
Serdana dîrokî ya Serok Barzanî ji bo parêzgeha Şirnexê û devera Cizîrê, tevlîbûna wî di Sempozyûma Melayê Cizîrî de, diyarkirina piştgiriya xwe ji bo pêvajoya aştiyê û pêşwaziya germ a ku ji aliyê dezgehên fermî yên hikûmetê û xelkî ve li cenabê wî hat kirin cihê spasî û rêzê ne.
Lê paştir şîroveyên cuda cuda, nexwestî û dûrî meremê derketin holê, ku bûn sedema dilgiraniyê.
Ya girîng ew e ku serdemeka nimûneyî di têkiliyên navbera Komara Tirkiyeyê û Herêma Kurdistanê de heye.
Pêvajoya aştiyê jî pêngaveka durist e di çareserkirina mijareka girîng û hestyar de û em destxsweşiyê li hikûmeta Tirkiyeyê, partiyên desthilatdar û her aliyekî dikin, ku roleka bibandor di pêşvebirina aştî û aramiyê de li Tirkiyeyê û deverê lîstiye.
Em pêdivî dibînin ku em hemî bi hev re bixebitin da ku nîgeraniyan ji holê rakin û tekezê li ser xurtkirina têkiliyan, bidestxistina aştiyê, parastina berjewendiyên xwe yên hevpar û aramiya deverê bikin.
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
4/12/2025