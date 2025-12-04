Baregeha Barzanî: Divê rê li van kiryaran bê girtin ku çanda pêkvejiyanê dikin armanc
Navenda Nûçeyan (K24) - Baregeha Barzanî li ser destdirêjî, têkdan û şkandina gor û kêliyên goristana Xiristiyanan li Koyeyê ragihandinek parve kir.
Ragihandina Baregeha Barzanî:
Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan
Em kiryara nerewa ya têkdan û şêwandina gor û kêliyên goristana Xiristiyanan gelek bi tundî şermezar dikin, ku li roja 3ê Berçileya 2025ê li Koyeyê qewimî.
Ev kiryareka nerewa ye û dûrî erf û edet û çanda pêkvejiyan, biratî û yekîtîya gelê me ye û herwesa ji civaka Kurdistanî re xerîb e.
Divê aliyên peywendîdar bi zûtirîn dem bikerên vê kiryara çepel peyda bikin û wan bidin dadgehê, herwesa divê rêyê li kiryarên bi vî rengî û her kiryarekê bigire ku çanda pêkvejiyan, aştî û yekîtîya gelê Kurdistanê dike armanc.
Bargeha Barzanî
4ê Berçileya 2025ê