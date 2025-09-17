PWK: Em Dr. Sadiq Şerefkendî û hevalên wî bi rêzdarî bibîr tînin
Navenda Nûçeyan (K24) – Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) bi boneya 33'emîn salvegera terorkirina Sekreterê Giştî yê PDK-Îranê Dr. Sadiq Şerefkendî û hevalên wî peyamek belav kir. PWK'ê di peyama xwe de dewleta Îranê ji ber vê "qetlîama siyasî" şermezar kir û da zanîn ku bi kuştina rêberan rê li ber doza azadiyê ya gelê Kurd nayê girtin.
Peyama Buroya Ragehandinê ya PWKê:
Sekreterê Giştî yê PDK-Îranê Dr. Sadiq Şerefkendî, di 17yê îlona sala 1992an de, li bajarê Berlînê, li welatê Almanyayê, li gel endamê Komîteya Navendî û nûnerê derveyî welêt yê PDK-Îranê Fetah Ebdulî, nûnerê PDK-Îranê yê Almanyayê Homayûn Erdelan û dostê PDK-Îranê Nûrî Dêhkurdî,bi emrê dewleta Îranê, ji aliyê sîxurên Dewleta Îranê ve hatin qetil kirin.
Em Dewleta Îranê careke din jî ji ber vê qetlîama siyasî rûreş û şermezar dikin.
Dewleta Îranê bi îdamkirina pêşewa Qazî Mihemed û hevalên wî, bi qetilkirina Dr. Abdûrrahman Qasimlo û hevalên wî, bi qetil kirina Dr. Sadiq Şerfekendî û hevalên wî jî nikarîbû rê li ber doza azadîya gelê me yê Rojhilatê Kurdistanê bigre.
Ew alaya ku di îlankirina Komara Mehabadê de, li Meydana Çarçirayê hatibû hildan, îro li Rojhilatê Kurdistanê û li her perçeyekî Kurdistanê bi destê xebatkar, kedkar û têkoşerên doza azadîya Kurdistanê li ba dibe.
Di 33yemîn salvegera şehadeta wan pakrewanan de, em Dr. Sadiq Şerefkendî û hevalên wî û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr tînin.