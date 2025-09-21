Guhdar Şêxo: Bi piştgiriya Serokwezîr em Zaxoyeke nû ava dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serperiştyarê Îdareya Serbixwe ya Zaxoyê Guhdar Şêxo ragihand, bi piştgiriya Serokwezîr Mesrûr Barzanî, ew ê Zaxoyeke nû li ser bendaveke nû ava bikin û Zaxoyê bikin bajarekî nimûneyî li ser asta Iraqê.
Serperiştyarê Îdareya Serbixwe ya Zaxoyê Guhdar Şêxo îro 21ê Îlonê ji Kurdistan24 re got: "Her cara ku Serokwezîr Mesrûr Barzanî serdana Zaxoyê kiriye, xêr û bereket bi xwe re ji bo bajêr aniye. Heger hewlên Serokê Hikûmetê nebûna, Zaxo bi vî rengî pêş nediket."
Şêxo eşkere kir ku beriya Îdareya serbixwe, ji sedî 65ê cade û kolanên Zaxoyê neqîrkirî bûn, lê niha ji sedî 85ê kolanên Zaxoyê hatine qîrkirin.
Şoreşa Avedaniyê li Zaxoyê
Guhdar Şêxo got: "Di nava sê salên Kabîneya Nehem de, tevî astengiyên aborî, li Zaxoyê şoreşeke avedaniyê pêk hat. Ev kar ne hêsan bû, lê destê sereke yê Serokwezîr ji bo avedankirina Zaxoyê li pişt îdareyê bû. Me çi ji bo Zaxoyê xwestibe, destê me venegerandiye."
Mesrûr Barzanî: Ew ê di berjewendiya giştî de ye bikin
Serperiştyarê Zaxoyê herwiha got ku Serokwezîr Mesrûr Barzanî ferman daye wan û gotiye: "Ew karê ku berjewendiya giştî tê de heye, bikin" û her cure piştgirî ji wan re nîşan daye.
Guhdar Şêxo mizgîniyeke mezin da xelkê Zaxoyê û ragihand ku Serokwezîr îro biryara du projeyên gelek girîng daye:
1. Rêya 60 Metrî ya Zaxoyê.
2. Nûjenkirina Hişkerûya Zaxoyê (Delal) ku dê bi awayekî pir ciwan were çêkirin û bibe cihê geştyariyê.
Projeya herî stratejîk jî Bendava Zaxoyê ye. Şêxo got: "Bendav dê 8 kîlometreyan dûrî Pira Delal were çêkirin. Li derdora bendavê, li ser rûbereke 43 hezar donim erd, dê Zaxoyeke Nû were avakirin ku dê cihên niştecîbûnê, bazirganî û geştyariyê li xwe bigire."
Kompaniyên Kendavê li Zaxoyê Veberhênanê Dikin
Ji aliyê aborî ve, Şêxo diyar kir ku niha kompaniyên Kendavê, bi taybetî yên Îmaratê, li Zaxoyê di warê berhemên hingiv, birincê Kurdî, nok û nîskan de kar dikin. Wî got: "Axa Zaxoyê ji bo van berheman zêr e. Em ê di pêşerojê de zêdetir piştgiriya cotkaran bikin û berheman hinardeyî derve bikin."
Guhdar Şêxo herwiha da zanîn ku daxwazeke mezin ji bo veberhênanê di warên geştyarî, pîşesaziya xwarinê û çandiniyê de li Zaxoyê heye û di dawiyê de spasiya Serok Barzanî û Serokwezîr Mesrûr Barzanî kir ku Zaxo gihandine vê asta pêşketinê.