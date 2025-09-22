Bi amadebûna Mesrûr Barzanî, yariya fînalê ya Kupa Cîhanê ya Minî-Futbolê ya Jinan li Hewlêrê birêve diçe
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi amadebûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê, yariya fînalê ya Kupa Cîhanê ya Minî-Futbolê ya Jinan li Hewlêrê birêve diçe.
Bi amadebûna Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 22ê Îlona 2025an, li Yarîgeha Yaneya Hendrênê ya li Hewlêrê, yariya fînalê ya Kupa Cîhanê ya Minî-Futbolê ya Jinan tê lidarxistin.
Yarî di navbera herdu tîmên neteweyî yên jinan ên Brazîlya û Misrê de birêve diçe. Herwiha, tîma jinan a Libnanê pileya sêyemîn a Kupa Cîhanê ya Minî-Futbolê bidest xistiye.
Ev cara yekem e ku Kupa Cîhanê ya Minî-Futbolê ya Jinan li Herêma Kurdistanê tê lidarxistin.