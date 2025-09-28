Serok Barzanî û Semerayî hilbijartinên bê yên Encûmena Nûneran a Iraqê gotûbêj kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî, îro 28ê Îlonê pêşwazî li Serokê Hevpeymaniya Ezim a Iraqê Musena Samerayî kir.
Bargeha Barzanî daxuyaniyek belav kir û tê de ragihand, di hevdîtina navbera Serok Barzanî û Musena Samerayî de, rewşa giştî ya Iraq û herêmê û hilbijartinên bê yên Encûmena Nûneran a Iraqê hatine gotûbêjkirin.
Li gorî daxuyaniyê, mijareke din a civînê, pêwendî û hevahengiya di navbera aliyên siyasî yên Iraqê de bû.