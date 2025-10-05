Siyasî

Mesrûr Barzanî cejna Cemayê li Kurdên Êzidî pîroz dike

Kurdistan Mesrûr Barzanî Cejna Cemayê Êzidî

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê cejna Cemayê li Kurdên Êzidî pîroz dike û tekezê li ser piştevanîkirina mafên rewa yên xûşk û birayên Êzidî û xizmetkirina wan dike.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Duşem, 6ê Cotmeha 2025ê) peyamek ji bo pîrozkirina cejna Cemayê ya Kurdên Êzidî belav kir.

Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:

Bi helkefta cejna Cemayê, ez pîrozbahiyeka gerim li tevaya xûşk û birayên Êzidî li Kurdistanê û cîhanê dikim û hîvîdar im rojên cejnê bi xêr û xweşî biborînin. Em tekezê li ser piştevaniya mafên rewa yên xûşk û birayên Êzidî û xizmetkirina wan dikin.

Cejna Cemayê li hemiyan pîroz be û her di xweşiyan de bin. 

 

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê

 
 
 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment