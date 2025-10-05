Mesrûr Barzanî cejna Cemayê li Kurdên Êzidî pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê cejna Cemayê li Kurdên Êzidî pîroz dike û tekezê li ser piştevanîkirina mafên rewa yên xûşk û birayên Êzidî û xizmetkirina wan dike.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Duşem, 6ê Cotmeha 2025ê) peyamek ji bo pîrozkirina cejna Cemayê ya Kurdên Êzidî belav kir.
Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
Bi helkefta cejna Cemayê, ez pîrozbahiyeka gerim li tevaya xûşk û birayên Êzidî li Kurdistanê û cîhanê dikim û hîvîdar im rojên cejnê bi xêr û xweşî biborînin. Em tekezê li ser piştevaniya mafên rewa yên xûşk û birayên Êzidî û xizmetkirina wan dikin.
Cejna Cemayê li hemiyan pîroz be û her di xweşiyan de bin.
Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê