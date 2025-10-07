Siyasî

Mesrûr Barzanî: Kurdistanê dê paşerojeke geş hebe

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê amaje da ku, ciwanên me bi xwe karîne hem dahênanan bikin û hem jî tevlî pêşketinên teknolojiyayê li seranserî cîhanê bibin.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 7ê Cotmeha 2025ê) di peyamekê de li ser hesabê xwe yê tora civakî ya Xê nivîsî, “Her sal ez dibînim ku me zêdetir pêşketin hene û xelkekê şareza li Kurdistanê heye.”

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê amaje jî daye, “ciwanên me bi xwe karîne hem dahênanan bikin û hem jî tevlî pêşketinên teknolojiyayê li seranserî cîhanê bibin, ev jî tiştekî dilxweşker e û ez gelek bihêvî me ku Kurdistanê dê paşerojeke geş hebe.”

 

 

