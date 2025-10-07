Nêçîrvan Barzanî û Emar Hekîm çareserkirina pirsgirêkên Hewler û Bexdayê tekez kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Herêma Kurdistanê û Serokê Tevgera Hîkmeyê ya Niştîmanî ya Iraqê rewşa Iraqê û pêvajoya siyasî nîqaş kirin û herdu aliyan tekez li ser çareserkirina pirsgirêkên di navbera Hewler û Bexdayê de kir.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro (Sêşem, 7ê Cotmeha 2025ê) pêşwaziya Serokê Tevgera Hîkmeyê ya Niştîmanî ya Iraqê Emar Hekîm û şandeya pê re kir.
Li gorî ragihandina Serokatiya Herêma Kurdistanê, herdu aliyan di wê civînê de li ser rewşa giştî ya Iraq û Herêma Kurdistanê, pêvajoya siyasî li Iraqê, têkiliyên Hewlêr û Bexdayê, hilbijartinên bên ên Encûmena Nûnerên Îraqê û rewşa deverê nîqaş kirin.
Herdu aliyan tekez li ser girîngiya çareserkirina pirsgirêkên Iraqê, bi taybetî pirsgirêkên di navbera Hewler û Bexdayê de, û tebayî û alîkariya di navbera aliyên siyasî û civakan de ji bo rûbirûbûna qebxwaziyan û parastina aştî û tenahiya welatî kir.