Li Qamişlo 11emîn Mihrîcana Rojava ya Çand û Hunerê berdewam e
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarê Qamişlo, 11emîn "Mihrîcana Rojava ya Çand û Hunerê" bi beşdariya hejmareke mezin a hunermend, nivîskar û rewşenbîran dest pê kir. Mihrîcan ji aliyê Hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê (HRRK) ve tê organîzekirin.
Mihrîcana ku di 20ê Berçileyê de dest pê kiriye, dê heta 30ê mehê berdewam bike. Di nav bernameya mihrîcanê de gelek çalakiyên cuda yên wekî xwendina helbestan, vegotina çîrokan, pêşkêşkirina stranan û lidarxistina semînerên li ser mijarên çandî û siyasî cih digirin.
Armanc: Parastin û Pêşxistina Çanda Kurdî
Endama Komîteya Amadekar a Mihrîcanê Şepal Seîd Yûsif derbarê armanca vê çalakiyê de ragihand, ew dixwazin ziman, çand û hunera kurdî bipêş bixin û bingeheke xurt ji bo afirîneriya hunermendan ava bikin.
Şepal Yûsif herwiha diyar kir, di roja dawî ya mihrîcanê de, dê xelata "Afirandinê" pêşkêşî hunermend û nivîskarên serkeftî bê kirin.
Gotûbêjên Siyasî û Civakî
Ji aliyê xwe ve, nivîskar Fares Osman bal kişand ser giringiya vê mihrîcanê di vê serdemê de. Osman destnîşan kir, di çarçoveya mihrîcanê de, panêl û semînerên li ser rewşa siyasî û civakî ya Rojavayê Kurdistanê tên lidarxistin, ku ev yek dibe sedema pevguhartina ramanên rewşenbîran.
Mihrîcana ku 11 sal in bi her awayî berdewam dike, îsal jî rastî giringîpêdaneke mezin a xelkê herêmê û saziyên sivîl hat. Beşdarên mihrîcanê vê çalakiyê wekî derfetekê dibînin ku hunermend û nivîskarên kurd li hev kom bibin û berhemên xwe pêşkêşî raya giştî bikin.
Tê payîn ku di rojên bê de, çalakiyên hunerî bi beşdariya komên muzîkê û şandeyên çandî yên cuda hîn germtir bibin.