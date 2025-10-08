CENTCOM: Plansazekî pilebilind ê girêdayî Qaîde li Sûriyeyê hat kuştin
Navenda Nûçeyan (K24) – Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) ragihand, di êrîşeke li Sûriyeyê de plansazekî payebilind ê êrîşan ku girêdayî Qaîdeyê bû, hatiye kuştin.
Di daxuyaniyekê de li ser platforma "X", Fermandariya Navendî diyar kir, hêzên wê di 2ê Cotmehê de êrîşek li Sûriyê pêk anî û di encamê de Mihemed Ebdulwehab Ehmed hat kuştin.
Ehmed weke plansazekî payebilind û endamê koma "Ensar Îslam" dihat naskirin, ku komeke terorîst e û girêdayî Qaîdeyê ye.
Fermandariya Navendî tekez kir, ev operasyon beşek ji hewldanên wan ên berdewam e ji bo armancgirtina serkirdeyên terorîst û têkbirina şiyanên wan ên plansazî û cîbicîkirinê. Herwiha hat destnîşankirin ku Ehmed gefeke rasterast li ser ewlehiya herêmî û berjewendiyên Amerîkayê bû.
Daxuyaniyê li ser zarê Fermandarê CENTCOMê Admiral Brad Cooper got: "Hêzên Amerîkî li Rojhilata Navîn her dem amade ne ji bo têkbirin û şikandina hewldanên terorîstan ên plansazkirin, rêxistinkirin û pêkanîna êrîşan."
Cooper herwiha got: "Hêzên Amerîkî dê berdewam bin li ser parastina welat û parastina şervan, hevpeyman û şirîkên me li herêmê û derveyî wê."
Ev operasyon di demekê de tê ku Washington tekez dike ku ew êrîşên xwe yên li dijî serkirdeyên Qaîdeyê û rêxistinên hevalbendên wê li Sûriye û Iraqê zêde dike, ji bo ku rê li ber dubare avakirina torên wan bigire.