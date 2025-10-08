Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî serdana Tirkiyeyê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 9ê Cotmehê bi serdaneke fermî ber bi Enqereyê, paytexta Tirkiyeyê, ve birê ket.
Li gorî daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê, biryar e Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya serdana xwe de ligel Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan bicive.
Di hevdîtinê de, dê peywendiyên Tirkiyeyê yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re, rewşa navçeyê û çend mijarên din ên girîng ên hevbeş werin gotûbêjkirin.