Nêçîrvan Barzanî bi Erdogan û Hakan Fîdan re dicive
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 9ê Cotmehê bi serdaneke fermî gihîşt Tirkiyeyê.
Biryar e di çarçoveya serdana xwe de, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ligel Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan û Wezîrê Derve Hakan Fidan bicive.
Serokatiya Komara Tirkiyeyê di daxuyaniyekê de ragihand, Serokkomar Erdogan dê saet 16:00an li Koşka Serokatiyê ya li Enqereyê pêşwazî li Serokê Herêma Kurdistanê bike.
Beriya vê, serê sibêha îro, Serokatiya Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihandibû ku Nêçîrvan Barzanî bi serdaneke fermî ber bi Enqereyê ve birê ketiye.
Li gor daxuyaniyê, biryar e di hevdîtinan de peywendiyên Tirkiyeyê yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re, rewşa navçeyê û hejmarek mijarên din ên hevbeş werin gotûbêjkirin.