Amerîka ji bo çavdêriya agirbesta xezzeyê 200 leşker dişîne Îsraîlê
Navenda Nûçeyan (K24) – Li gorî raporeke "ABC News", Amerîka dê 200 leşkerên xwe bişîne Îsraîlê da ku çavdêriya cîbicîkirina peymana agirbestê ya li Xezeyê bikin. Hat ragihandin ku ev hêz dê navendeke hemahengiyê ava bikin û tiştek leşkerekî Amerîkî dê derbasî nav Xezeyê nebe.
Kenala Amerîkî "ABC News" îro 11ê Cotmehê li ser zimanê berpirsên payebilind ragihand ku Amerîka dê 200 leşkerên xwe ji bo çavdêriya agirbesta di navbera Îsraîl û Hemasê de bişîne herêmê.
Li gorî heman çavkaniyê, ev hêz dê li Îsraîlê navendeke hemahengiyê ava bikin da ku serpereştiya pêkanîna xalên peymanê bikin. Hat tekezkirin ku ev leşker dê derbasî nav Kerta Xezeyê nebin.
Malpera "Axios" jî li ser zimanê berpirsekî Îsraîlî aşkera kir ku ev hêz dê li Binkeya Hewayî ya Hatzerim a li nêzî bajarê Ashdod ê Îsraîlê bên bicihkirin.
Tîmeke Pispor ji bo Hemahengiyê
Berpirsên Amerîkî diyar kirin ku ew 200 leşker pisporên di warên veguhastin, plansazî, lojîstîk, ewlekarî û endezyariyê de ne. Ev tîm dê ligel nûnerên welatên din ên hevkar, sektora taybet û rêxistinên sivîl bixebite da ku pêvajoya aştiyê, gihandina alîkariyên mirovî û karûbarên ewlekariyê birêve bibe.
Hat ragihandin, ev leşker dê di dawiya hefteyê de bi awayekî qonax bi qonax ji Amerîka û Rojhilata Navîn bi rêya esmanî bigihîjin Îsraîlê. Her wiha hat zanîn ku Fermandarê Hêzên Amerîkayê li Rojhilata Navîn, Brad Cooper, roja Înê gihîştiye Îsraîlê da ku serpereştiya vê pêngavê bike.
Lihevkirina Agirbestê
Roja Pêncşemê, 9'ê Cotmeha 2025'an de, Îsraîl û Hemasê qonaxa yekem a peymana agirbestê îmze kiribûn. Xalên sereke yên peymanê "rawestandina şer, berdana rehîneyên Îsraîlî li hember berdana girtiyên Felestînî, û gihandina alîkariyan bo Xezeyê" bûn.
Ofîsa Serokwezîrê Îsraîlê jî di daxuyaniyekê de ragihandibû, Serokwezîr Netanyahu û Serokê berê yê Amerîkayê Trump bi boneya vê lihevkirinê pîrozbahî li hev kirine.