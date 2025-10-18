Wek pêşwaziyek ji bo Festîvala Şanoyê, li Merîwanê zarokan ji bo jîngehê wêne xêz kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarê Merîwanê yê Rojhilatê Kurdistanê, wek amadekariyek ji bo 18emîn Festîvala Navneteweyî ya Şanoya Kolanan, pêşbirkeke mezin a şêwekariyê ji bo zarokên di bin 12 saliyê re hate lidarxistin. Di çalakiya ku bi beşdariyeke mezin birêve çû de, zarokan bi temaya "parastina jîngehê" hunera xwe nîşan dan.
Ev çalakî ku ji aliyê desteya rêveber a festîvalê ve ji bo sala duyemîn li dû hev tê lidarxistin, îsal bi naverokeke dewlemendtir derket pêş. Ji bilî pêşbirka şêwekariyê, çalakiyên wek şano, muzîk, pêşandana pirtûkên zarokan û gotûbêjên li ser girîngiya jîngehê jî hatin lidarxistin.
Endamê Desteya Rêveberiya Festîvalê Wirya Felahî got: "Ev duyemîn sal e ku em vê cejnê li dar dixin. Sala borî tenê pêşbirka nîgarkêşiyê bû, lê îsal me bernameyên afirîner ên wek şano, komên muzîkê û gotûbêjên li ser zarokan lê zêde kirin. Mijara sereke ya cejna me jîngeh e, da ku em bikaribin jîngeheke saxlem ji bo nifşên nû misoger bikin."
Di çalakiyê de, ku bi sedan zarok û malbatên wan beşdar bûn, girîngiya parastina xwezayê û zimanê zikmakî jî hat destnîşankirin. Mamosteyekî beşdar, Behmen Ebdullahî, anî ziman ku ev çalakî ji bo paşeroja zarokan gelekî erênî ye, "da ku fêr bibin ku jîngeha xwe paqij û xwedî derkevin."
Yek ji beşdarên zarok, Tarîn Nîsgar, ku di heman demê de nivîskara du pirtûkên zarokan e, got: "Ev bername bandoreke erênî li ser derûniya zarokan dike û wan kêfxweş dike. Girîng e ku mirov pêşî bi zimanê xwe yê zikmakî binivîse. Em ku Kurd in, divê em bi zimanê xwe yê zikmakî, Kurdî, binivîsin da ku pirtûkxaneya Kurdî xurttir bibe û alîkariyê bidin zimanê xwe."
Di dawiya çalakiyê de, xelat li 18 zarokên ku di pêşbirka şêwekariyê de serkeftî bûn, hatin belavkirin.
18emîn Festîvala Navneteweyî ya Şanoya Kolanan a Merîwanê biryar e di 26ê Cotmehê de dest pê bike û dê çar rojan berdewam bike.