Festîvala Helbesta Kurdî li Essenê: Welat û Penaberî di helbestê de gihîştin hev
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarê Essen ê Almanyayê, 32yemîn Festîvala Helbesta Kurdî bi beşdariyeke berbiçav a helbestvan û rewşenbîran hat lidarxistin. Festîvala îsal, ku ji bo bîranîna helbestvana koçkirî Mezgin Hesko hatibû organîzekirin, bû platformeke girîng ku tê de dengê welat û xerîbiyê bi hev re olan da.
Festîval roja 19ê Cotmeha 2025an, bi sponsoriya Yekîtiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê û Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê, birêve çû. Çalakî bi deqeyek rêzgirtin ji bo giyanê helbestvan Mezgin Hesko û hemû helbestvanên ku ji nav beşdaran koç kirine, dest pê kir.
Di gotara vekirinê de, Hefîz Ebdulrehman bal kişand ser rola festîvalê di piştgirîkirin û pêşxistina helbesta Kurdî de. Ebdulrehman tekez kir ku helbest di parastina ziman û xurtkirina nasnameya neteweyî de, bi taybetî li xerîbiyê, roleke jiyanî dilîze û berpirsiyariya helbestvan û nivîskaran li hemberî ziman û doza gelê xwe bi bîr xist.
Piştre, Azad Hesko, li ser navê malbata helbestvana koçkirî, spasiya amadekar û beşdaran kir ji bo bîranîn û wefadariya wan û behsa rol û cihê Mezgin Hesko di nav hevalên wê de kir.
Di festîvalê de, 35 helbestvanên jin û mêr helbestên xwe pêşkêş kirin. Helbestan mijarên curbicur ên wekî evîn, êş, û girêdana bi ax û welat re li xwe girtibûn. Bêrîkirina Mezgin Hesko bandoreke kûr li ser naveroka hin helbestan hiştibû û hestên beşdaran hejandibû.
Hunermend Beyan Nizmî jî bi muzîka xwe beşdarî festîvalê bû û bi performansa xwe ya solo ahengeke taybet di navbera helbest û muzîkê de çêkir, ku ev yek girêdana kûr a hunerê di çanda Kurdî de nîşan da.
Di dawiyê de, Mehmûd Berazî di gotara girtinê de spasiya beşdaran kir ji ber giringîpêdan û amadebûna wan û herwiha spasiya komîteya amadekar kir ji bo organîzasyona serkeftî.
Beşdaran kêfxweşiya xwe ji ber birêveçûna serkeftî ya festîvalê anîn ziman û ev çalakî wek "ronahiyeke çandî ya ku di bîranînê de namire" bi nav kirin. Bi vî awayî, festîval ne tenê wek çalakiyeke salane, lê wek keleheke çandî ku bîranînê geş dike, di hişê beşdaran de ma.