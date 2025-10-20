Li Himsê zîndaneke nehênî ya serdema Esed hat dîtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Ajansa fermî ya Sûriyê 'SANA' ragihand, hêzên ewlehiyê zîndaneke jêrzemînî li gundewarê Himsê dîtine, ku di dema desthilatdariya Beşar Esed de ji bo girtin û îşkencekirina welatiyên sivîl dihate bikaranîn.
Li gorî ajansê, zîndan li bakurê gundê 'Biwedet el-Selmiye' yê ser bi navçeya El-Muxerem a li gundewarê rojhilatê Himsê hatiye dîtin.
Cîgirê Rêveberê Navçeya El-Muxerem Umer Mûsa ragihand, zîndan nêzîkî 10 roj berê, di dema ger û lêkolînên polîsan de li cihên bi guman ên herêmê hatiye dîtin.
Mûsa diyar kir jî, zîndan di bin erdê de veşartî bû û deriyekî wê yê hesinî yê kilît hebû û got: "Di hundirê zîndanê de, amûrên wekî doşekên îsfencî, betanî û alavên îşkenceyê yên wekî dar û werîs hatine dîtin."
Berpirsê Sûrî herwiha da zanîn ku "pirtûk û belavokên mîlîsên ku ji aliyê rejîma berê ve dihatin piştgirîkirin" jî li wir hatine dîtin. Mûsa eşkere kir ku cih bi tunêleke bi kûrahiya pênc metreyan û dirêjahiya 40 metreyan ve girêdayî bû.
Li gorî wêneyên ku ji aliyê ajansê ve hatine belavkirin, zîndan li herêmeke çol û wêran e ku ti kes lê niştecih nîne.
Rêxistinên mafên mirovan jî didin zanîn ku gelek zîndanên veşartî yên rejîma berê hîna nehatine dîtin û pêkan e ku li seranserê herêmên cuda yên Sûriyê belav bûne.