Li Hewlêrê kargeheke zeyta zeytûnê ya sexte hate girtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Hêzên Asayîşa Hewlêrê, bi hevkariya Jûra Bazirganiyê û Komîteyên Qaymeqamiyetê, dest danîn ser kargeheke neqanûnî ku zeyta zeytûnê ya sexte çêdikir. Di operasyonê de sê kes hatin girtin û dest hat danîn ser hejmareke mezin ya berhemên sexte.
Kargeha ku li nêzîkî taxa Gizne ya Hewlêrê ye, rûnê nebatî yê asayî bi reng û bêhnên taybet tevlihev dikir û piştre wek zeyta zeytûnê ya siruştî difirot. Ji bo xapandina welatiyan, berhemên xwe bi navê "Zeyta Zeytûnê ya Ebû Husên" û bi navnîşana derewîn a Şeqlaweyê dixistin bazarê.
Derbarê mijarê de, Rêveberê Jûra Bazirganiyê ya Hewlêrê Hogir Elî ji K24ê re ragihand, ev berhem ti pîvanên tenduristiyê pêk nayîne û ji bo vexwarinê bi temamî ne guncaw e.
Elî herwiha bang li xwediyên dikan û marketan kir ku demildest vî cureyê zeytê ji refikên xwe rakin û hişyarî da welatiyan ku berhemên di kartonên spî û bê nasname de tên firotin nekirin.
Li gorî agahiyên hatine bidestxistin, her sê kesên ku hatine girtin xwediyên kargehê ne û bi netewe Ereb in. Kargehê bi awayekî neqanûnî û bêyî çavdêriya saziyên fermî kar dikir û hate ragihandin ku dê derbarê girtiyan de rêkarên yasayî yên tund bên pêkanîn.