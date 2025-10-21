Siyasî

Rêber Ehmed û berpirsên payebilind ên Îranê rewşa ewlehiya deverê nîqaş kir

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) - Wezîrê Navxwe yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku, ew di serdana xwe ya Îranê de bi Sekreterê Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê û Wezîrê Derve yê Îranê re civiyane û li ser peymana ewlehiyê ya di navbera Iraq û Îranê de û tenahiya deverê nîqaş kirine.

Wezîrê Navxwe yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed li ser tora civakî ya Xê nivîsiye: “Di çarçoveya serdana me ya fermî ji bo Komara Îslamî ya Îranê de, em îro (Sêşem, 21ê Cotmeha 2025ê) bi Sekreterê Encûmena Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê Elî Larîcanî re civiyan.”

Rêber Ehmed herwesa gotiye: "Me di wê civînê de li ser xurtkirina alîkariyên ewlehiyê yên hevpar û şopandina bicihanîna peymana ewlehiyê ya di navbera Iraq û Îranê de nîqaş kirin."

Wezîrê Navxwe yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê amaje jî daye: “Em di serdana xwe de bi Wezîrê Derve yê Îranê Ebas Iraqçî re jî civiyan û me li ser xurtkirina têkiliyên dualî, tenahiya deverê û peymana ewlehiyê ya di navbera Iraq û Îranê de nîqaş kirin.”

 

 

 

Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment