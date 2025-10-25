Yarîzanê Kurd ê Alman li Stenbolê rastî êrîşên nijadperestiyê hat
Navenda Nûçeyan (K24) – Yarîzanê VfB Stuttgart û Hilbijardeya Neteweyî ya Almanyayê Deniz Undav yê ku bi koka xwe Kurdekî Êzidî ye, di dema maça Lîga Ewropayê ya di navbera tîma wî VfB Stuttgart û Fenerbahçeyê de roja Pêncşema borî li Stenbolê, rastî êrîşên nijadperestî hat.
Li gorî vîdyoyên ku li ser torên civakî belav bûne, beşek ji alîgirên Fenerbahçeyê li Stadyuma Şukru Saracoglu ya Fenerbahçeyê gotin û êrîşên nijadperestî û şexsî li Undav kirin. Hate bihîstin ku hin alîgiran bi awayekî bêrêzî li ser malbata wî axivîne, û hinên din jî gotinên wekî "xayin" û "terorîst" bikar anîne.
Ev ne cara yekem e ku Undav dibe armanca êrîşan. Dijminatiya li hember wî piştî ku wî bi eşkereyî nasnameya xwe ya Kurdî parast û nexwest tenê wek "futbolîstê Tirk" were pênasekirin, zêde bû. Di hevpeyvîneke sala 2023'an de, wî sedema biryara xwe ya lîstina ji bo Almanyayê li şûna Tirkiyeyê aşkere kiribû û gotibû, "Min dizanî ku piştî du yan sê lîstikên xirab ji bo Tirkiyeyê, ez ê bi temamî bihatama heqaretkirin." Ji wê demê ve, ew li ser torên civakî rastî peyamên tijî nefret tê, ku tê de wek "xayin", "terorîst" û bi sembolên neteweperest ên Gurên Boz tê hedefgirtin.
Bûyera ku bi serê Undav hat, ne tiştekî nû ye di futbolê Tirkiyeyê de û neynika wê nijadperestiya dij-Kurd e ku gelek caran di stadyuman de derdikeve holê. Bi taybetî tîmên ji bajarên Bakurê Kurdistanê, wek Amedspor, dema ku li bajarên Tirkan dilîzin, bi awayekî sîstematîk rastî atmosferên dijminane tên. Di maçên wan de, gelek caran durişmên neteweperest ên tund, heqaretên li dijî Kurdan û pankartên bi naveroka siyasî yên provokatîf tên bilindkirin.
Êrîşên li dijî Undav li seranserê civaka futbolê ya Ewropayê bi tundî hatin şermezarkirin, û bangewazî zêde dibin ku UEFA û komeleyên neteweyî tedbîrên berbiçav bigirin da ku ewlehiya lîstikvanan misoger bikin.