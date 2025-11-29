Ciwanekê Rojhilatê Kurdistanê sê rekordên nû tomar kirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Bi amadebûna Nûnerên Kitêba Guinnessê ya Rekordan, werzişvanekê Kurd li bajarê Sineyê yê Rojhilatê Kurdistanê sê rekordên nû tomar kirin.
Ew merasîm li Balafirxaneya Sineyê û bi rêya bikaranîna alavên pêşketî ji bo tomarkirina rekordan hat lidarxistin. Mazyar Mîrzayî dixwest ku di rojekê de çar rekordan li ser navê xwe tomar bike.
Mazyar, ku zêdetirî 20 salan e pêlavên biteker an jî sikêtan bi kar tîne, pêştir rekordek di Kitêba Guinnessê ya Rekordan de tomar kiribû. Vê carê jî wî karî di rojekê de sê rekordên girêdayî vê werzişê li ser navê xwe tomar bike.
Nûnerê Guinnessê Hisên Heyderî ji Kurdistan24ê re got: "Mazyar di rojekê de di sê waran de Rekordên Guinnessê şikandin. Her sê bizav jî birîna 100 metreyan bi awayên cuda bû.
Ev bizaveka pir hêja ye ku, di rojekê de ji hêla werzişvanekê Kurd ve li bajarê Sineyê sê rekord bên tomarkirin.
Mazyar Mîrzayî jî got: "Ez serbilind im ku min ev rekord li ser navê bajarê Sineyê ji bo cara yekê li Îranê tomar kir."
Du ji wan rekordên ku ji hêla Mazyar ve hatine tomarkirina pêştir ji hêla werzişvanên Hindî ve hatibûn tomarkirin, lê Mazyar karî rekordên wan bişkîne û wê mesafeyê di demeka kêmtir de bibire.
Bezîna pişt û pişt bi sikêtê jî pêştir li tu cihekê cîhanê nehatiye tomarkirin, ji ber vê yekê jî ew ji bo cara yekê li cîhanê li ser navê vî werzişvanê Kurd hat tomarkirin.