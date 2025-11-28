Werzişvanên Rojavayê Kurdistanê: Dengê me ji bo Yaneya Zaxoyê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Rojavayê Kurdistanê, werzişvan, rahêner û lîstikvanên futbolê bi daxwaza serkeftina Yaneya Zaxo, tevlî kampanyaya dengdanê ya FIFAyê bûn. Ew dibêjin ku alîgirên Zaxo heq dikin bibin baştirîn alîgirên cîhanê.
Li Yarîgeha 12ê Adarê ya bajarê Qamişlo, tîm û lîstikvanên futbolê ji bo piştgiriya Yaneya Zaxo çalakiyek li dar xistin. Ev pêngav piştî wê yekê tê ku FIFAyê cemawerê Yaneya Zaxo wekî berbijar ji bo "Baştirîn Alîgirên Cîhanê" destnîşan kir.
Rahêner û lîstikvanên li Qamişlo, bi rêya telefonên xwe beşdarî proseya dengdanê bûn û banga piştgiriyê li hemû Kurdan kirin.
Rahêner Heysem Kiço ji Kurdistan24ê re ragihand: "Wekî lîstikvan û rahênerekî ji bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê, ez dengê xwe didim Yaneya Zaxo. Ew xwedî dengekî mezin in li cîhanê û baştirîn cemawer in. Em hêvî dikin ku ew bibin hejmar yek."
Zarokên lîstikvan ên ku li yarîgehê bûn, bi coş û kelecaneke mezin piştgiriya xwe nîşan dan. Lîstikvanê ciwan Mihemed Şêzo got: "Ez lîstikvanekî ji Qamişlo me, ez gelekî ji cemawerê Zaxo hez dikim û dixwazim ew li ser asta cîhanê bibin yekem."
Di raporê de hat destnîşankirin ku sedema sereke ya berbijarkirina alîgirên Zaxo ji aliyê FIFAyê ve, vedigere wê tabloya ciwan û mirovî ya ku wan ji bo piştgiriya zarokên tûşbûyî bi nexweşiya penceşêrê pêşkêş kiribû.
Ev helwesta werzişvanên Rojavayê Kurdistanê wekî peyameke "yekdilî" û hevgirtina neteweyî ya di navbera parçeyên Kurdistanê de tê nirxandin. Çalakvan û rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê jî li ser torên civakî bi awayekî berfireh piştgiriya xwe ji bo Zaxo ragihandine.