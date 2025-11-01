HSD: 5 endamên DAIŞê hatin girtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Hêzên Sûriya Demokrat (HSD) ragihand, di operasyoneke hevbeş de bi Hevpeymaniya Navdewletî re, li gundewarê Reqayê şaneyeke terorîst a DAIŞê têk birine û 5 endamên wê girtine.
Li gor daxuyaniya Navenda Ragihandinê ya HSDê, operasyon berbanga îro 1ê Mijdarê li bajarokê Til El Semin ê bakurê Reqayê pêk hat.
Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin, di encama operasyonê de 5 terorîstên DAIŞê hatin girtin, ku di nav wan de 3 serçete hene. Van serçeteyan di plankirin û pêkanîna êrîşan li dijî xalên leşkerî û saziyên Rêveberiya Xweser de rol lîstine.
HSDê tekez kir, ev operasyona serkeftî encama "hemahengiya bilind" a di navbera yekîneyên wan û Hevpeymaniya Navdewletî de ye. Herwiha soza xwe dubare kir ku operasyonên wan ên li dijî şaneyên DAIŞê dê bidomin heta ku ewlehiya herêmê bi temamî were misogerkirin.