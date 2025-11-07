Serok Barzanî: Madeya 140 nayê jibîrkirin û em dest jê berdidin
Navenda Nûçeyan (K24) – Di kernevala dawî ya bangeşeya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ji bo piştgiriya Lîsteya 275'an de li Hewlêrê, Serok Mesûd Barzanî gotarek pêşkêş kir û nexşeya çareserkirina pirsgirêkên bi Bexdayê re eşkere kir. Serok Barzanî tekez kir ku divê Iraq vegere ser sê bingehên sereke yên ku di sala 2003'an de li ser hatibûn avakirin: Hevbeşî, Hevsengî û Lihevkirin.
Di kernevala ku roja Înê, 7'ê Mijdara 2025'an, li Yarîgeha Franso Herîrî hat lidarxistin de, Serok Barzanî behsa bernameya PDK'ê ya ji bo qonaxa bê ya Iraqê kir û got: "Divê yasaya neft û gazê derkeve ku li gorî destûrê be, da ku êdî ti behane di destê wan kesên ku li Bexdayê bi her tiştî dilîzin de nemîne."
Serok Barzanî herwiha da zanîn: "Erkê hikûmeta Iraqê ye ku qerebûya qurbaniyên Enfalê, yên kîmyabaranê û gundên wêrankirî bide. Divê ev erk bê cîbicîkirin."
"Vegera li ser sê bingehên sereke"
Serok Barzanî tekezî li ser xala herî girîng kir û got: "Ya herî girîng ew e ku vegere ser wan sê bingehên ku Iraqa nû di sala 2003'an de li ser hatibû avakirin, ew jî: Hevbeşî, Hevsengî û Lihevkirin bûn."
Amaje bi wê jî kir: "Di Konferansa Londonê de, berî rûxandina rejîmê, li ser van sê bingehan lihevkirin hatibû kirin. Ruhê destûrê, îlham ji van sê bingehan wergirtiye. Eger vegerin ser van sê bingehan, êdî ti pirsgirêkek li seranserê Iraqê namîne, ne di navbera Hewlêr û Bexdayê de, ne jî li parêzgehên din."
"Kes bi qasî me ji bo destûrê newestiya"
Serok Barzanî pabendbûna Herêma Kurdistanê bi destûrê re anî ziman û got: "Em pabendî destûrê ne, ji ber ku kes bi qasî me ji bo vê destûrê newestiya. Di dema nivîsandina destûrê de jî me got ku ew ne bê kêmasî ye, lê ewqas aliyên erênî tê de hene ku em piştgiriya wê dikin. Eger hatibûya cîbicîkirin, gelek ji wan pirsgirêkên ku rû dan, dê rû nedana."
Serok Barzanî di dawiya axaftina xwe de hişyariyeke tund da û got: "Eger ev sê bingeh hatibûna cîbicîkirin û pabendî bi destûrê hatibûya kirin, em ê ji zilma merkeziyeta çewisîner rizgar bibûna û tevahiya gelê Iraqê dê bi aramî bijiya. Êdî kes nikare bi kêfa xwe bi mûçe û bûdceya Herêmê bilîze, ku ji bilî zilmeke mezin, bêrêziyeke mezin jî bû ji bo xwîna şehîdên me û divê ev yek dubare nebe."