Mihemed Şukrî: Sektora veberhênanê tevî krîzan, pêşketineke mezin tomar kiriye
Navenda Nûçeyan (K24) – Desteya Veberhênanê ragihand, Kabîneya Nehem bi rêya piştgirîkirina sektora taybet, karî di nav krîzên mezin de 596 projeyan bidawî bike û destûrê bide 740 projeyên nû.
Serokê Desteya Veberhênanê ya Herêma Kurdistanê Mihemed Şukrî îro 12ê Mijdarê ji Kurdistan24ê ragihand, "Dengdana ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) barê PDKê girantir kiriye ku di pêşerojê de zêdetir xizmeta gelê Herêma Kurdistanê bike."
Şukrî bal kişand ser siyaseta Serokwezîr Mesrûr Barzanî û got, Serokwezîr ji destpêka kabîneyê ve ferman dabû wezîrên PDKê û gotibû: "Her dem ku we hewl da xizmetê bikin, berî her tiştî biçin xizmeta Silêmaniyê bikin." Şukrî ev yek weke nîşana wê yekê da ku Serokwezîr her tim hewl daye bingeha Herêmeke bihêz ava bike û di vê çarçoveyê de avakirina jêrxaneya aborî, rê, dabînkirina elektrîka 24 saetî û vekirina hesabên bankê ji bo welatiyan xistiye pêşî.
Sektora Taybet Bû Hevparekî Stratejîk
Mihemed Şukrî tekez kir, siyaseta hikûmetê ew bû ku sektora taybet bibe hevparekî rasteqîn di birêvebirina Herêma Kurdistanê de. Wî bi hejmaran behsa encamên vê siyasetê kir û got: "Di dema Kabîneya Nehem de, 596 proje hatine temamkirin û destûr ji 740 projeyên nû yên veberhênanê re hatiye dayîn. Ev hejmar nêzîkî 50% ji tevahiya projeyên ku di navbera salên 2006 û 2019an de destûr wergirtibûn, pêk tîne."
Herwiha diyar kir ku ev hejmar nîşan didin ku hikûmetê bi awayekî pratîkî sektora taybet kiriye hevparê birêvebirina aboriya Herêmê.
Serkeftin di Nav Krîzan de
Serokê Desteya Veberhênanê destnîşan kir, beşdarbûna sektora taybet di vê astê de, barê hikûmetê di nav krîzên mezin de sivik kir. Herwiha got: "Krîza herî metirsîdar birîna budceyê bû ji aliyê Iraqê ve. Piştre, pandemiya COVID-19 û daketina nirxê petrolê, ku carinan digihîşt bin sifirê, aloziyên mezin çêkirin."
Şukrî di dawiyê de got: "Lê siyaseta hikûmetê ya ji bo dîtina hevparekî rast (ku ew jî sektora taybet e), bû sedem ku projeyên avadaniyê li Herêma Kurdistanê nesekinin û di hemû sektoran de pêşketineke berçav were tomarkirin."